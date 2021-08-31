Vahap Seçer: Havlayan köpekten ürken polis memurunun şikayeti üzerine ifade verdim

Mersin'de bir polis memuru, "Sabah namazına giderken 2 köpek saldırdı. Ayağım kaydı ve yere düşerek yaralandım" diyerek Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayetin işleme koyulmasıyla Vahap Seçer, müfettişlere ifade verdi. Seçer, "Sabah namaza giderken havlayan köpekten ürken "polis memuru"nun şikayeti üzerine Valilik'in gönderdiği müfettişe ifade verdim. Korktuğu için beni şikayet eden memura mı bu şikayeti ciddiye alıp soruşturma açana mı yanayım? Allah sonumuzu hayretsin!” diyerek tepkisini dile getirdi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir polis memuru sabah namazına giderken, 2 köpek tarafından saldırıya uğradığını öne sürerek Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer hakkında suç duyurusunda bulundu. Gerekçe olarak, “Başıboş bırakılan köpeklere önlem alınmaması, hayvanların doğal alan yerine halkın yaşam alanı içerisine bırakılması”nı gösterdi. Savcılık da şikayeti işleme alarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ifadesini aldı.

SEÇER: ZAYTUNG HABERİ DEĞİL GERÇEK

Vahap Seçer, “Zaytung haberi değil gerçek!” diyerek olayı duyurdu. Seçer, “Sabah namaza giderken havlayan köpekten ürken “polis memuru”nun şikayeti üzerine Valilik’in gönderdiği müfettişe ifade verdim. Korktuğu için beni şikayet eden memura mı bu şikayeti ciddiye alıp soruşturma açana mı yanayım? Allah sonumuzu hayretsin!” diyerek ifade vermesine tepki gösterdi.

“BAŞVURUSU İŞLEME ALINIP SONUÇLANDI”

Seçer, polis memurunun ifadesinde, belediyeye başvuru yaptığını, talebinin yerine getirilmediğini öne sürdüğünü, ancak başvurunun ‘Teksin Mersin'de aynı gün içinde işleme alınıp sonuçlandığını açıkladı. Platformdan vatandaşa verilen yanıtta, “Sayın vatandaşımız, iletişim merkezimize yapmış olduğunuz başvurunuz işleme konarak, ekiplerimizce çözümlenmiştir ve belirtilen adresten 3 tane köpek alınmıştır” denildi.

POLİS MEMURUNUN İFADESİ: 2 KÖPEK SALDIRDI, AYAĞIM KAYDI, YERE DÜŞEREK YARALANDIM, ŞİKAYETÇİYİM

Söz konusu polis memuru, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuruda yaşadığı olayı şöyle anlattı:

* 29.05.2021 tarihinde saat 04.50 sıralarında camiye doğru giderken önümden 4 adet yavru köpek boş araziye girdi. Akabinde arkamdan 2 köpek gelerek bana saldırdı. Ayağım kaydı ve yere düşerek yaralandım. Bunun üzerine Cumhuriyet Polis Merkezine gittim. Toros Devlet Hastanesine götürülerek adli raporum alındı.

* Hastane dönüşü polis merkezine tekrar götürüldüm. Ancak orada yaklaşık 50 dakika beklememe rağmen müracaatım alınmayınca ben de sebepsiz yere bekletildiğim için ifade veremeden polis merkezinden ayrıldım. Oysa ki polis merkezinde bulunduğum sırada yapılan işlem ve yoğunluk yoktu.

* Bu konu ile ilgili şikayetimi emniyet müdürlüğüne online olarak yaptım. Başıboş bırakılan ve yoldan geçenlere saldıran köpekler hakkında 23.05.2021 tarihinde belediye çağrı hattına 1371531 sayı ile şikayette bulunmuştum. Ancak hiçbir önlem alınmadığı ve sokak hayvanlarını doğal alan yerine halkın yaşam alanı içerisine bırakıp yaralanmama sebep oldukları için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve ismini bilmediğim Sokak Hayvanlarını Koruma Daire Başkanı hakkında şikayetçiyim. Başkaca bir diyeceğim yoktur.

“ŞİMDİ ANLATACAKLARIMA İNANAMAYACAKSINIZ…”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise, “Şimdi anlatacaklarıma sizler de inanmayacaksınız” diyerek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Başarır, şöyle konuştu:

* Mersin'de 2 köpek, sabah namazını kıldıktan sonra yürüyen bir polis memurunu ürküttüğü, havladığı için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'den şikayetçi oldu. Mersin Valiliği soruşturma başlattı. Bugün Mersin Belediye Başkanımız müfettişlere ifade verdi. Evet, sabah namazını kıldıktan sonra Ankara Belediyesi'ne giden, attığı imzalarla, verdiği ihalelerle Ankaralıyı milyarlarca lira zarar uğratan Melih Gökçek hakkında bir tek soruşturma yok, yolsuzlukla ilgili bir tek soruşturma yok, Mersin sokaklarında 2 köpeğin havlaması, bir memuru ürkütmesi yüzünden soruşturma açılıyor. Vah benim güzel ülkem! Gerçekten şaka mı, gerçek mi diye sayın başkanla konuştum, gerçek çıktı. Yazıklar olsun!