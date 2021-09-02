Vaka sayıları artarken Sağlık Bakanı Koca’dan ‘kısıtlama’ açıklaması

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'kısıtlama' sorusu ile bazı ülkelerde AVM, restoran ve kafelere giriş için uygulanan PCR testi gibi uygulamalarla ilgili soruyu cevapladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan basın açıklamasında soruları yanıtladı.

12 YAŞ VE ÜZERİ AŞILANACAK MI?

Bakan Koca, cevabında şu ifadeleri kullandı:

* Biz 18 yaş ve üstü öğrencileri için tanımladık. 15 yaş için ise tercihe bırakmıştık. 12 yaş üstü kronik hastalığı olan çocuklarımız için de ayrıca tanımlama yaptık. 12 yaş üzeri zorunlu değil. 15 yaş üzeri yapıldığı gibi tercihe bırakılarak yapılması kanaatindeyiz.

YENİ TEDBİRLER ALINACAK MI?

* Vaka sayılarındaki artış giderek devam etti, bir yerde şimdi takıldı. Bu rakamların da oldukça yüksek olduğunu düşünüyoruz. Vefat sayıları da artıyor. Varyantların bulaşmayı daha çok arttırdığını biliyoruz.

* Kısıtlamaları bu dönemde gündemimize almadık. Temasın olduğu, maske kullanımının azaldığı bir dönemi görüyoruz ve bulaşın artarak vaka sayılarını arttırdığını görüyoruz.

* 15-45 yaş arasında vakanın en yoğun olduğu yaş grubu. Vaka sayısı bu sebeple giderek yükseldi. Biz aşının bulaşmayı da %50 %60 önlediğini biliyoruz. Vaka oranımız %10, aşılanma oranı 65 yaş üzeri %82.5. %90’a yakın aşısını yaptırmamış kişilerden oluşuyor.

* Biz bu salgını gündemimizden çıkarmak istiyoruz. 84 milyonun birlikte hareket etmesiyle bu durum mümkün. %10 aşısı olanlar da kaybedilebiliyor. Ağırlıkla 65 yaş üstü ve ek hastalığı olanlar vefat ediyor. %90 oranında aşının koruduğunu görüyoruz. Bu aşıların etkili olduğunu, vatandaşlarımızın erken dönemde aşılarını yaptırmalarının etkili olduğunun altını çizmek istiyorum.

SPUTNIK-V AŞISINDA SON DURUM

* 200 bin kişi için doz gelmişti. 400 bin yani. Sputnik ile ilgili 1. ve 2. aşı arasında fark vardı. Bu farktan dolayı temasa geçtik. Hızla 1. ve 2. doz aşısının gelmesi için gayret içindeyiz. Testlerde bir sorun yok. Üretimle ilgili çalışmalar devam ediyor.

* Yerel bir firmayla çalışmalar bir noktaya geldi ama üretim safhasına henüz gelmedi. Sinovac’la ilgili görüşmelerimizde ülkede yatırım yapmalarını söyledik. Onlar da bu noktada yatırım yapmayı düşündüklerini söyledi.

VAKA VE VEFAT SAYISINDAKİ ARTIŞ

* Şu an hastane yükümüz, vaka yükümüz, vakanın %83’ü hayatını kaybedenlerin %90’ı aşılanmamış kişiler. Dolayısıyla aşısızların salgını devam ediyor. 1 tek aşının korumadığını, 2 aşının mutlak yapılması gerektiğini biliyoruz.

* MRNA aşısı için, hatırlatma dozu için yaptığımız çalışmalarda koruyuculuğunun devam ettiğini biliyoruz. 8 ay sonra riskli grupta daha önemli olduğunu biliyoruz.

* Özellikle elimizdeki veriler 3. aydan sonra bu koruyuculuğun azaldığını, yaşlı grupta ek olarak daha da düştüğünü. Yani 2 doz inaktif aşısı yaptırmış kişi rahat hareket etmemeli. 3 ay sonra yeni aşısını yaptırmalıdır.

* Vakaların %83’ü aşısını tamamlamayanlar, vefat edenlerin %90’a yakını aşısını olmayanlar. Aşı olan 35 milyonun vaka yükü %13, hastane yükü %10. Aşılanmamış olanların ise %83 vaka, %90’a yakın hastane yükünü oluşturuyor.

AVM, RESTORAN VE KAFELERE GİRİŞ İÇİN PCR TESTİ AÇIKLAMASI

* AVM, restoran, kafeler için PCR ve benzeri uygulamayı şu an gündemimize almadık. Önümüzdeki dönemde aşılanma oranıyla birlikte salgının ülkemizin gündemimizden düşeceğini ve vaka sayımızın giderek düşeceğini düşünüyorum.

* Türkiye’nin yaptığı toplam aşı sayısı 90 milyonu geçti bugün. Önümüzdeki dönemde aşılanmanın artacağını Avrupa ülkelerinde bizden daha fazla aşı yapan Almanya dışında… Gençlerimizin 2. doz yaptırma oranı %50. TURKOVAC aşısının da devreye girmesiyle süreç daha da hızlanacaktır.

ELEKTRONİK TAKİP SİSTEMİNİN DETAYLARI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Geçen haftalarda açıkladığımız tüm okullarımızda vaka durumunu temas durumunu, aşı durumunu almış olduğumuz tüm bilgileri okul bazında takip eden elektronik bir sistem kurduk. Burada büyük emek Sağlık Bakanlığımıza ait çünkü tüm bilgileri bizimle paylaşıyor. Biz kimlerin PCR olması lazım bunların hepsinin takibini bu sistemden yapabiliyoruz.

YÖK Başkanı Erol Özvar: Bu açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından üniversitelerimizin içinde bulunan yurtları da kapsayacaktır. Kampüsler için aldığımız tedbirlerin üniversitelerimiz içindeki yurtlarda da geçerli olacağını belirtmek isterim.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yurtlarda 1 öğrenciden fazla kişinin kaldığı odalarda aşısız olan birinin nasıl karşılanacağını sizin takdirinize bırakıyorum.

PCR TESTİ YAPTIRMAYAN ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ YAPTIRIM OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Öğretmenlerimiz için değil servisten öğrencinin evinden çıkıp okul ortamına gelmesine, oradaki geçirdiği süre boyunca temas ettiği öğretmenlerimiz ve diğer elemanların ya aşı olması veya haftada 2 defa PCR testi yaptırması gerekiyor. Öğretmenlerimizin aşı ortalaması Türkiye’ye göre daha yukarıda. Öğretmenlerimizin hem aşı olmayıp hem de PCR testi olmayacaklarına inanmıyorum. Çünkü öğretmenlerimiz 1 buçuk yıldır fedakarlık göstererek uzaktan eğitim yaptılar. Öğretmenlerimiz öğrencilerle bulaşmayı arzuluyorlar. O süreçte bir sorun olacağını düşünmüyorum.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN NE KADARI AŞI OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Şu an en az 1 doz aşı yaptıranların öğretmen ve çalışanların %88’i buldu. 2 doz aşısını tamamlayanlar da %75’i buldu. Yüzde 4.4 oranında son 6 ay içinde hastalığı geçirenler var. İlk 6 ay içerisinde PCR zorunluluğu olmayacak anlamına gelir. %95 üzerinde bu oranların olacağını düşünüyorum. Velilerimiz tedirgin olmasınlar. Ama üzerine düşün sorumlulukları en az öğretmenlerimiz kadar uygulamaları lazım. Velilerimizin bu sorumluluğu evlatları için alacağını umut ediyorum. Yurt dışıyla ilgili aşı sertifikasıyla ilgili birçok ülkeyle biz irtibat halindeyiz. Aşının tanınabilirliğinde bir sorun olmayacağını düşünüyoruz.

YÖK Başkanı Erol Özvar: YÖK salgından bağımsız olarak derslerin %40’ına kadar online verebileceğini karar vermiştik. Bizim ortak derslerini pek çok üniversitemiz çevrimiçi olarak gerçekleştiriyordu. YÖK’ün kararıyla bu ortam biraz daha genişlemiş oldu. Bu eğitim yönteminin kullanılabilmesi üniversitelerimizin yetkisi dahilindedir.

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