Vali talimat verdi, seçimde CHP’liler içeriye alınmadı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den belediye başkanı seçilen Hüseyin Sarı, yargılandığı bir davadan dolayı geçici olarak görevden uzaklaştırılmış ardından da başkanlığı düşürülmüştü. Bugün gerçekleşen belediye meclis toplantısında Erdek Belediye Başkanlığı seçimi yapıldı. 15 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde Millet İttifakı’nın adayı CHP’li meclis üyesi Burhan Karışık 9 oy alarak belediye başkanı seçildi. AKP’nin adayı Mehmet Ali Yağcı ise 6 oy aldı.

“VALİ’NİN TALİMATIYLA İÇERİYE ALINMADIK”

Erdek belediyesi meclis toplantısında başkanlık seçimini takip etmek isteyen CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Ahmet Akın, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, polisin barikat kurduğu spor salonu binası kapısından içeri alınmadı. Duruma tepki gösteren CHP il Başkanı Serkan Sarı, şunları söyledi;

“Sıradan bir vatandaşın dahi izlemeye hakkı olduğu ve Erdek’in kaderinin belirlendiği bu kadar önemli bir toplantıya güvenlik sebebiyle ki, kimin güvenliği onu da anlayamadık. Genel Başkan Yardımcılarımız, Milletvekilimiz, Belediye Başkanlarımızı içeriye almama iradesi Vali’nin talimatıyla verilmiş. Bugün izleme ve takip etme hakkımız elimizden alındı. 2 bin kişinin girebileceği salona 5 kişinin içeriye girmesi konusunda tartışma yaşanıyor. alınmadı. Bugün ülke de gelinen nokta çok açık bir şekilde ortada. Hukuk devleti ile mi yönetiliyoruz, yoksa birilerinin iradesiyle mi yönetiliyoruz bunu net bir şekilde burada görmekteyiz. Alınan bu kararın hiç bir hukuksal dayanağı yok. Burada ortaya çıkan bu fotoğraf tarihe kara bir leke olarak düşecektir”

“BURADA BİR TUZAK KURULMUŞ”

Yaşananlara tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da, şu ifadeleri kullandı; “Kendilerini yasa koyucu yerine koyanların elbette ki bu kanunsuzluğun hesabını yarın kanun önünde vereceklerdir. Şuanda milletin bir vekili olarak, seçilmiş biri olarak, sade bir yurttaşın izleyebileceği demokratik seçimi, bizler güvenlik nedeniyle alınamıyoruz.

Asıl güvenliği tehdit edenler bu kararı alanlardır. Polisi talimatla önümüze dizenler, bizim yasal hakkımızı da gasp ediyor. Burada bir tuzak kurulmuş. Mademki içeriye kimseyi almayacaksın ve sadece meclis üyeleri katılacak, bu seçimi niye spor salonunda yapıyorsunuz. Niye belediye binasında yapmadınız? Vali tuzak kurmaz. Vali komplo kurmaz. Devletin Valisi ise saraydan emir almaz. Ama sarayın valisi ise elbette ki böyle güvenlik güçlerini kullanarak bizim yasal hakkımızı elimizden alır. Şu anda içeriye girmiyorsak, buradaki genç polis arkadaşlarımıza olan saygımızdan. Yoksa bizim hakkımız kimse elimizden alamaz”