Validebağ Korusu’ndaki yangın için istenen ceza belli oldu

Validebağ Korusu’nda, 9 yaşındaki oğluna göstermek için torpil attığı sırada yangına sebep olduğu gerekçesiyle Göker U. hakkında 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Üsküdar'daki Validebağ Korusu'nda 12 Ağustos'ta torpil patlatırken yangına sebep olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe “ormanlık alanda taksirle yangına sebebiyet verme” suçundan ‘Validebağ Korusu'na 200 metreden fazla yaklaşmamak' şeklindeki adli kontrolle serbest bırakılan Göker U. (47) hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlandı.

OĞLU MERAK ETTİĞİ İÇİN ORMANLIK ALANDA TORPİL PATLATMAK İSTEMİŞ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Göker U.'nun 9 yaşındaki oğlunun Youtube kanalından torpil ile ilgili video izlemesi ve bu konuyu merak etmesi sebebiyle, oyuncakçı dükkanından 30 adet torpil alarak Validebağ Korusu’nda patlattığı kaydedildi.

AYAĞI İLE SÖNDÜRMEYE ÇALIŞMIŞ

İddianamede, patlamayan bir torpilin fitilinin çevresindeki otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldiği belirtildi. Göker U.'nun yangını önce ayağı ile söndürmeye çalıştığının aktarıldığı iddianamede, söndüremeyince özel güvenlik görevlilerine haber verdiği, birlikte müdahale ederek yangını söndürdükleri anlatıldı.

70-80 METREKARELİK ALANIN YANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Olay yeri inceleme raporuna göre, korudaki ormanlık alanın otluk kısmında tahmini olarak 70-80 metrekarelik alanın yandığının tespit edildiği aktarıldı. Göker U.'nun savunmasında olayın kazara meydana geldiğini ve olay sebebiyle pişman olduğunu söylediği belirtildi.

Savcılık, Göker U'nun “dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme” suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İddianame, gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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