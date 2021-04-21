İçişleri Bakanlığı açıkladı! 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

23 Nisan kutlamalarıyla ilgili tartışmalar sürerken İçişleri Bakanlığı’ndan yeni bir genelge geldi. 81 il valiliğine gönderilen Genelgede, “Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek” ifadelerine yer verildi.
VALİ DE SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 23 Nisan’da sokağa yasağı kararı alındığını vurgulayan Gül, şu ifadeleri kullandı;
*Resmî tatil olan 23 Nisan Cuma günü de hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına dahil edilmiştir. Perşembe günü 19.00'da başlayıp
Pazartesi 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir.
*Daha önceki hafta sonları uygulanan muafiyet ve kısıtlamalar aynen devam edecektir…