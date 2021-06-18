Valilikten HDP binasına saldırıyla ilgili açıklama

İzmir’deki HDP İl binasında Onur Gencer tarafından Deniz Poyraz’ın öldürülmesi olayı ile ilgili İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada delillerin karartıldığı iddialarının tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* İlimizde dün yaşanan, bir siyasi partinin il binasına ve çalışanına yönelik elim olayla ilgili bazı mecralarda yer alan iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamayı yapma zarureti doğmuştur.

* Olay olduğu andan itibaren tüm adli olaylarda olduğu gibi yargı süreci başlamış ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kontrolünde, polis tüm delilleri toplamıştır. Kamera kayıtlarının silindiği ve bilgisayarlara format atıldığı iddiası tümüyle gerçek dışıdır.

* Ayrıca sanığın, valiliğimize ait bir otelde konakladığı veya müştemilatından yararlandığı iddiaları da tamamen gerçek dışıdır.