Van Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüsü hattını kiraya veriyor
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından açık teklif usulü ile en az 17 oturan, 3 ayakta, 1 engelli, 1 sürücü koltuk kapasiteli, engelli yolcu taşınmasına uygun, otobüs ruhsatlı araç hattı ihalesi yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ulaşım ihalesi kapsamında; Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesinde 13 güzergâhta toplu taşıma hizmeti verecek 30 adet (H) plakalı otobüs ruhsatlı araç hattını 10 yıllığına kiraya verecek.
İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale günü olan 15 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 10.30’da Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kadın Yaşam Merkezi toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
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