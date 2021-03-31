Vanlı depremzedeler ve mağdur işçiler için çözüm bekliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Van’da 2011 yılında meydana gelen ve 644 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından geçen 10 yıla rağmen yaraların hala sarılmadığını söyledi. Depremzedelerin mağduriyetine dikkat çekip kadro beklerken işten atılan geçici işçilerin sorunlarına vurgu yapan Barut, Meclis’te iktidarı göreve çağırdı.

“10 YIL GEÇTİ, SORUNLAR BİTMEDİ”

Van’a yaptıkları çalışma programının ardından depremzedeler ve kadro hakları ellerinden alınan mağdur işçilerin sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda dile getiren Ayhan Barut, “Van’da 2011 yılında meydana gelen ve 644 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce insanın yaralandığı depremlerin üzerinden neredeyse 10 yıl geçti ama hala yaralar kanıyor. Yetkililer, ‘Mağduriyetler giderildi, yeni bir şehir inşa edildi’ dese de hala büyük sorunlar yaşanıyor” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANI SÖZÜNÜ TUTSUN”

Van’da yurttaşların seslerini duyurmak için çabaladığını, iktidarın ise sorunları görmezden gelmeye devam ettiğini belirten Ayhan Barut, şunları kaydetti:

* Depremin ardından ayrıca mağdur olan işçilerimiz sesini duyurmaya çalışıyor. Deprem sonrası geçici işçi olarak belediye ve valilik gibi kurumlara yerleştirilen 250 işçimiz hala kadro bekliyor.

* İŞKUR üzerinden geçici olarak işe alınan ve bir süre sonra işten çıkartılan işçilerimiz, mağduriyetin giderilmesini istiyor. 2015 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da görüştüğü mağdur işçilere söz vermişti. ‘Çaresiziz, evimize ekmek götürmek istiyoruz’ diyen işçilere yardımcı olacağını söylemişti.

* Geçici işçilerimize kadro sözü verildi ama onların yerine kadrolar iktidarın belirlediği kişilere gitti. Mağdur işçilerimize artık bir çare bulun! Verilen sözler tutulsun, yaralar sarılsın, mağduriyet giderilsin.