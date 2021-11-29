Vatandaş Akşener’e böyle seslendi: Kurtarın bizi bunlardan

İYİ Parti lideri Meral Akşener, aylardır sürdürdüğü esnaf ziyaretlerine bugün Yalova’da devam etti. İktidara tepki gösteren bir vatandaş, “Hala bunların ne işi var burada (iktidarda) ya Allah’ınızı severseniz… Kurtarın bizi bunlardan. Bıktık biz halk olarak. Hala çıkıp da televizyonda nasıl konuşabiliyor ben onu anlamış değilim. Artık ne olur gitsinler…” dedi. Akşener ise, “Beraber götüreceğiz.” diyerek karşılık verdi.

Halil ATAŞ

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine Yalova'da devam ediyor. İlk durak olarak Çınarcık'a gelen Akşener, esnafın ve vatandaşların sorunlarını, taleplerini dinledi.

“BÖYLE BİR DÖNEM GÖRMEDİM”

Bir berber, “Biz neler gördük… 1980'leri gördük, onu gördük, bunu gördük ama ben böyle bir şey görmedim.” diyerek tepkisi dile getirdi.

“20 SENEDEN BERİ BİZE ŞÜKRETMEYİ ÖĞRETTİLER”

Bir kuyumcu esnafı, “20 seneden beri bize şükretmeyi öğrettiler, her sorana ‘şükür' diyoruz…” sözleriyle Akşener'e dert yandı.

“KAZANDIĞIMIZ MASRAFLARA GİDİYOR”

Gıda sektöründe bulunan bir esnaf ise, “Gıda sektörü pandemi sürecinden çok etkilendi. Kazandığımızı kasaba, elektrik-doğal gaza veriyoruz. Stopajı, vergisiydi falan derken şu an bir kuruş yatırımım yok.” ifadelerini kullandı.

“ÇORBAMIZ KISIS ATEŞTE KAYNIYOR, SİZ GELİNCE HARLAYACAK”

Bir başka esnaf ise Akşener'in, ‘İşler nasıl?' sorusuna şu yanıtı verdi:

“Kısık ateşte kaynıyor çorbamız, daha harlamadı. Zamanı geldiğinde harlayacak tabi sayenizde.”

“HALK OLARAK BIKTIK”

Bir vatandaş da iktidardan dert yanarak, “Hala bunların ne işi var burada (iktidarda) ya Allah'ınızı severseniz… Kurtarın bizi bunlardan. Bıktık biz halk olarak. Hala çıkıp da televizyonda nasıl konuşabiliyor ben onu anlamış değilim. Artık ne olur gitsinler…” dedi.

“BERABER GÖTÜRECEĞİZ”

Akşener ise, “Beraber götüreceğiz.” diyerek karşılık verdi.

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