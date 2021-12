Vatandaş cephesinde değişen bir şey yok: Elektriğe mi, suya mı, faturaya mı, mutfağa mı yetişelim?

Dolar/TL kurunun 18 lirayı aşmasının ardından iktidar yeni ekonomi politikalarını devreye soktu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de, “Ekonomi güven işi, istikrar işi, beklenti işi; ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” dedi. SÖZCÜ, ekonomideki son gelişmeleri vatandaşa sordu, “Halimizi görüyorsunuz.” yanıtı aldı. 4 yaşında oğlu olan bir baba, çocuğunun istediklerini alamadığını belirterek, “Bir çikolata istiyor; haftada ancak bir gün alabiliyorum. Çünkü (para) yetmiyor… Dolar düştü diye sevinenler var. ‘Dolar niye 8’in üzerine çıktı’ demiyorlar, 13 liraya düştü diye seviniyorlar.” dedi.

İktidarın ekonomi politikaları sonucu döviz kurlarında yaşanan sert dalgalanmalar vatandaşları kara kara düşündürüyor. Dövizdeki düşüşün market fiyatlarına yansımadığını belirten vatandaşlar, ekonomideki sorunların ancak iktidar değişimiyle düzelebileceğini söylüyor.

İstanbul Şişli'de vatandaşlara, “Türkiye ekonomisi hakkında düşüncelerini” sorduk, aldığımız yanıtlar şöyle oldu:

“MARKETLERE GİRİYORUZ, ELİMİZ BOŞ ÇIKIYORUZ”

Hatice Cambaz: “Halimizi görüyorsunuz… Marketlere giriyoruz, elimiz boş çıkıyoruz. Ne yapmamız lazım? İnşallah düzelir. (‘Buzdolabınızı rahatlıkla doldurabiliyor musunuz?' sorumuz üzerine) Ne dolması ya… Günlük yiyecek koyuyoruz. Dolmuyor yani. Buzdolabını boş ver, anca günlük alabiliyoruz. Eşimden bana Bağ-Kur maaşı kaldı bin 800 TL, nereye harcayayım onu; elektriğe mi, suya mı, faturaya mı, mutfağa mı? Eşim öldükten sonra çalışmadım ama şimdi çalışmak zorunda kaldım, iş bulamıyorum. İnşallah düzelir, düzelmesini bekliyoruz.

“GENÇLERİN GELECEKLERİ PARLAK DEĞİL”

Memleketime gidemiyorum, burada çocuklar var. Çocuklarımın işleri de bozuldu. İşleri o kadar bozuk ki, ben de artık kendime değil, onlara üzülüyorum. Biz bir şeyler yaparız ama gençlere çok üzülüyorum. Gelecekleri parlak değil. İnşallah bu seçimlerden sonra güzel şeyler olacaktır.”

“İKTİDAR DEĞİŞENE KADAR EKONOMİ DÜZELMEZ”

Bişer Yayık: “Türkiye ekonomisi hayatta düzelmez hükümet değişene kadar. Ben şu an boştayım, iş arıyorum. İzmir'deydim, İstanbul'a geldim ama burada da iş yok. İnşaat sektöründe çalışıyorum, maalesef iş yok. (‘Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz?' sorumuz üzerine) Akrabadan, dosttan, ondan, bundan… 3 gün, 5 gün çalışıyoruz, başka bir şey yok. Bir kira olmuş 2 bin TL… 600 TL elektrik-su, 500 TL doğalgaz… Ne yiyip ne içeceğiz? Allah yardımcımız olsun. Utanıyorum. ‘Dolar düştü…' Dolar kime düştü? Dolar sahiplerine düştü. Yağ düştü mü, un düştü mü, ekmek düştü mü?”

“EN İYİSİ ERKEN SEÇİM”

Sabri Sakalıbüyük: “Ekonomi çok kötü. Bu şekilde de düzelmesi mümkün değil. Bilinçsizce kararlar alıyorlar. Ben işçiyken tatilimi de yapıyordum, boğazda yemek de yiyordum; şu an kira gelirim ve emekli maaşım var ama dışarıda yemek yiyemiyorum. İki çocuğumdan birisi üniversite mezunu olmasına rağmen işsiz maalesef. En iyisi erken seçim.”

“HAYATIMIZI KREDİ KARTLARIYLA İDAME EDİYORUZ”

Mehmet İren: “Hiç iyi değil durumumuz. 4 yaşında çocuğum var, isteklerini, ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayamıyorum. Bir çikolata istiyor; haftada ancak bir gün alabiliyorum. Çünkü (para) yetmiyor… Asgari ücretle çalışıyorum. Kredi borçlarım var, o yüzden bir şey yapamıyorum. Hayatımızı tamamen kredi ve kredi kartlarıyla idame ediyoruz. Borcu borçla kapatmaya çalışıyoruz. Asgari ücrete yeni bir zam yapıldı ama hiç yapılmasaydı daha iyiydi diyoruz. Çünkü doların yükseldi. Önceki dün dolar düştü diye sevinenler var, yanlış bir şey. ‘Dolar niye 8'in üzerine çıktı' demiyorlar, 13 liraya düştü diye seviniyorlar.”

“NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK”

Vahit Meştek: “Türkiye batmış, ne bekleyeceğiz ki bundan sonra… Türkiye bitmiş. Allah vatandaşlara yardımcı olsun. Aldığımız ürünlerin fiyatları her gün değişiyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ne yapacağız bilmiyorum.”

“DOLAR DÜŞTÜ AMA MARKETLERDEKİ FİYATLARDA OYNAMA OLMADI”

Selçuk Mıcık: “Görünen köy kılavuz istemiyor… Her şey ortada. Şu an suni olarak düşüyor ama nereye kadar düşecek, ilerisi ne olacak belli değil. Bir belirsizlik var, bu belirsizliğin ne getireceğini ileriki zamanlarda göreceğiz. Market fiyatlarının ne durumda olduğunu biliyorsunuz, Aldığımız ürünü ikinci kez aynı fiyattan alamıyoruz. Dolar düştü ama marketlerdeki fiyatlarda herhangi bir oynama olmadı. Maalesef et alamıyoruz… Bir tavuk vardı, o da pahalandı.”

“AY SONUNU UCU UCUNA YETİŞTİRİYORUZ”

Dilara Çolakoğlu: “Durum çok kötü. Şu anda marketten bir şey aldım ve fiyatı bir önceki haftaya göre 10 lira artmış durumda. İnsanlar çok zor durumda. Ekonominin hiç iyiye gittiğini düşünmüyorum. Açıkçası et alamıyoruz. Kurban Bayramı'ndan kalanları yiyoruz. Temel ihtiyaçları bile alamıyoruz. Durum hiç iyi değil. Ben öğrenciyim, babam emekli, ay sonunu ucu ucuna yetiştiriyoruz.”