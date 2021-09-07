Yalova Belediyesi davasında iki kişi tahliye edildi

Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde çalışan Reşat E.'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla ilgili 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5. duruşmada tutuklu yargılanan belediye başkan yardımcısı Halit Güleç ve müteahhit Bekir Bilgi tahliye edildi. 34 sanıklı davada 1 tutuklu kaldı.

Halil ATAŞ

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Yalova Belediyesi davasının 5. duruşmasında tutuklu yargılanan belediye başkan yardımcısı Halit Güleç ve müteahhit Bekir Bilgi hakkında tahliye kararı çıktı. 34 sanıklı davada 1 tutuklu kaldı.

“BELEDİYE İLE İLGİLİ GELİŞMELERİNDE ÇOK YAKIN OLDUĞUNA İNANIYORUM”

Aynı davada tutuksuz yargılanan ancak İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, kendine destek için gelen CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Erkan Aydın ile birlikte Yalova Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı. Salman, şöyle konuştu:

“Bugün duruşmanın seyri açısından çok önemli bir gelişme yaşandı. Başkan yardımcım Halit Güleç 19 aydan beri boşu boşuna siyasi bir kararla tutukluydu. Adalet er yada geç tecelli eder derlerdi. Ama bu biraz çok geç oldu. Şimdilik tecelli etmiş oldu. Devamında da belediye ile ilgili gelişmelerin çok yakında olduğunu düşünüyorum.”

“ADALETİN SİYASİ AÇIDANDA TECELLİ ETMESİNİ İSTİYORUZ”

CHP Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’da, şunları söyledi:

“Geciken adalet, adalet değildir. Seçilmiş kişiler için adaletin ağır işlemesi, uzun sürmesi telafisi güç sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Başkanımız Vefa Salman Yalova hakkının iradesiyle seçilmiş. Bu süreçte belediye başkanlığını yürütmesi gerekirken, maalesef görevinden uzaklaştırıldı.

Uzaklaştırılmasında hiç bir dayanak da yoktu. Hala da görevine iade edilmiş değil. Mahkemenin ara kararında başkan yardımcısının tahliyesi önemli.

Gerek başkanımız Salman, gerekse diğer bazı yargılananlarla ilgili kuvvetli delil olmadığını bu nedenle de yargılanmayı gerektiren hukuki nedenlerinde olmadığını ortaya koymuştur. Biz bu adaletin siyasi açıdan da tecelli etmesini bekliyoruz. Yalova halkının iradesinin gaspının son verilmesini istiyoruz. Vefa Salman’ın göreve iadesini bir kez daha talep ediyoruz.”