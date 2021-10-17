Yalova’da 11104 metrekare tarla icradan satılacak

Yalova İcra Dairesi tarafından yayınlanan ilana göre, Yalova Sugören'de 11104 metrekare tarla icradan satışa sunulacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Yalova’da icradan satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Yalova İli Merkez İlçesi Sugören Köyü Kirazlı Mera mevkii 160 Ada 83 Parselde 11.104,45m² yüzölçümlü Tarla vasfında taşınmaz tam hissesi borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz; Dikili Tarım arazisidir. Elektrik ve su, parsel de mevcut değildir. Taşınmazda eğim %10-20 arasıdır. Taşınmazın toprak bünyesi killi-tınlı gurubundadır. Toprak orta geçirgendir, drenaj ve tuzluluk sorunu yoktur. Devlet Su işleri ve diğer kamu kuruluşları tarafından sulanan arazisi bulunmamaktadır. Yörede yıllık ortalama yağış 700 mm nin üzerinde oransal nemin % 70 civarında olması, yeterli güneşleme ve soğuklama süresi gibi faktörler pek çok bitkinin yetişmesine imkân sağlamaktadır. Arazi kullanım kabiliyeti sınıfı bakımından ‘2. Sınıf Arazi' kapsamına girmektedir. Taşınmaz Yalova/Merkez İlçe hudutları içerisinde olup, İl merkezine 14 km. Sugören Köy Merkezine 2,8 km. Marmara Denizine 14,5 km, Yalova-Bursa Karayoluna 900 m. Güney köyüne 4 km. mesafededir.

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