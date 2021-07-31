Yangın bölgesini havadan inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a siyasetçilerden tepki

Yangına müdahalede hava filosunun yetersiz kaldığı konuşulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Manavgat'ta yangın bölgesine özel uçağıyla gitmesi tepki çekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Yangın bölgesindeki yurttaşlar havaya bakıp yangın söndürme uçağını beklerken, havaya bakıp yangın söndürme helikopterini beklerken Tayyip Erdoğan’ın uçağını ve helikopterini gördüler. Yahu vicdan!" diye tepki gösterdi.

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Türkiye'nin birçok yangınında meydana gelen yangınlarda hava filosunun yetersiz olduğu konuşulurken, Cumhurbaşkanlığı'nın sahip olduğu özel uçaklar tartışılmaya devam ediliyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarından etkilenen bölgelere özel uçağıyla gitti. Erdoğan'ın uçağında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yer aldı. Erdoğan'a birçok siyasetçi yangınların devam ettiği Antalya'da havadan inceleme yapmasına tepki gösterdi.

“HALKTAN BU KADAR KOPMUŞLAR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Ülke yangın yeri, insanlar, hayvanlar canlarını kurtarmaya çalışırken, alınmayan, uçurulmayan yangın uçakları tartışma konusuyken beyefendi ‘havadan’ incelemede bulunuyor. Bu kadar kopmuşlar gerçeklerden ve halktan” tepkisini gösterdi.

“HAVADAN YİTİP GİDEN CANLAR GÖRÜNMEZ”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise, “Havadan evi barkı yanan, zarar gören insanlar görünmez, yitip giden canlar görünmez, yok olan börtü böcek tabiat görünmez! İn o helikopterden, oradan halk görünmez!” diye tepki gösterdi.

“HEP TEPEDEN BAKIN, ÇAY ATIN”

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Hep tepeden bakın. Çay atın. Halkın içine aman girmeyin. Orada uçan saray değil yangın söndürme uçağı uçmalıydı şimdi. Neden almadınız?” dedi.

“SEN OLMASAN ORMANLAR UÇAK MI GÖRECEKTİ”

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise şöyle tepki gösterdi:

* Kim demiş uçağımız yok diye? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yangın bölgelerini Uçaktan inceliyor. İyi ki varsın (!) Sayın Erdoğan. Sen olmasan yanan ormanlar uçak mı görecekti?

* Birileri çıkmış bu uçak değil, Cumhurbaşkanlığı helikopteri diyerek bizi yalanlamaya çalışıyor. 13 uçak yetmedi, helikopterlerimiz de var mı demek istediniz? Duyamadım ses verin. Ülke yanıyor ülke. Canlar ölüyor canlar. Nasıl bir vicdanınız var?

“MİLLET YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI BEKLERKEN ERDOĞAN’IN UÇAĞI GELDİ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise parti heyetiyle birlikte Manavgat'ta yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

* Bugün Sayın Recep Tayyip Erdoğan Manavgat'a geldi. Antalya'ya özel uçakla geldi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın uçağıyla geldi. Havaalanından helikoptere bindi.

* Kendi helikopteri ve çevresindeki helikopterlerle Manavgat'a geldi. Yangın bölgesindeki yurttaşlar havaya bakıp yangın söndürme uçağını beklerken, havaya bakıp yangın söndürme helikopterini beklerken Tayyip Erdoğan'ın uçağını ve helikopterini gördüler. Yahu vicdan!

* Bari böyle bir günde, millet yangın söndürme uçağı beklerken o uçağa binme. Bari böyle bir günde, millet yangın söndürme helikopteri beklerken, o helikopterle millete tepeden bakma!.

“KOCA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN BİR TANE YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI YOK”

Öztunç’un açıklamaları şöyle devam etti:

* Koca Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tane bile yangın söndürme uçağımız yok. Trafik polisi bir aracı çevirse, kontrol etse, o aracın içerisinde yangın söndürme tüpü olmasa, ona 144 lira ceza yazar. Ama Türkiye'de yangın söndürme uçağı yok. Peki kim kime ceza yazacak? Bu millet, bu ülkeye yangın söndürme uçağı almayan ama Cumhurbaşkanlığı'na 13 tane uçak alanlara cezayı kesecek.

* Türk Hava Kurumu uçakları hangarda çürümeye terk edildi. 6 uçak. 4'ü sapasağlam. 4'ü çıkıp şu anda yangınları söndürebilir. Allah aşkına! Yangınlar devam ediyor, Manavgat'ta artarak devam ediyor, Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun, siyaseti bir tarafa atın, Türk Hava Kurumu'na ait uçakları bari bugün kullandırın!