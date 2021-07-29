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Yangın fırtınası Didim ve Bodrum’a da sıçradı

Türkiye’nin dört bir yanında peş peşe yangın haberleri geliyor... Muğla'nın Bodrum ve Aydın'ın Didim ilçelerinde de orman yangınları çıktı. Ekipler bölgeye sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Güncellenme: 15:42, 29/07/2021
HaberlerGündem
Yangın fırtınası Didim ve Bodrum’a da sıçradı

Muğla’nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR…

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Yayınlanma Tarihi:15:33,