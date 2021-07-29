Yangın fırtınası Didim ve Bodrum’a da sıçradı

Muğla&#8217;nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürme çalışmaları sürüyor.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. İlginizi ÇekebilirManavgat&#039;ta büyük felaket: 3 kişi hayatını kaybetti.... İlginizi ÇekebilirBir orman yangını da Marmaris&#039;te. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6563284}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/yangin-firtinasi-didim-ve-bodruma-da-sicradi-6563284');var aip2_pageCategory = "sozcu-Gündem";aip2('newsArticle', {"identifier":6563284,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/yangin-firtinasi-didim-ve-bodruma-da-sicradi-6563284/","headline":"Yangu0131n fu0131rtu0131nasu0131 Didim ve Bodrum&#8217;a da su0131u00e7radu0131","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Antalya","ayd\\u0131n","bodrum","Marmaris","Mu\\u011fla","T\\u00fcrkiye","yang\\u0131n"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Mahir Au011eAR","datePublished":"2021-07-29 15:33:08","dateModified":"2021-07-29 15:42:06","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":1411}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/yangin-firtinasi-didim-ve-bodruma-da-sicradi-6563284/');