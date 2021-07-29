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Fahrettin Altun duyurdu: Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türkiye'nin dört bir yanında süren yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Güncellenme: 16:08, 29/07/2021
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Fahrettin Altun duyurdu: Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Türkiye, Akdeniz ve Ege’de etkisini sürdüren yangın fırtınası ile sarsıldı. Yerleşim yerlerini tehdit eden ve can kayıplarına sebep olan yangınla mücadele sürerken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yangınların çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

“SORUMLULAR EN KISA SÜREDE HESABINI VERECEK”

Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı. Bu yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah’tan rahmet yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.

* Milli servetimiz olan ormanlarımızdaki yangınları kontrol altına almak ve etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için Cumhurbaşkanımız devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiştir. Tüm kurumlarımız sahada vatandaşlarımızın yanında çalışmalarını sürdürmektedir.

* Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir. Dualarımız yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları ile. Hepimize geçmiş olsun.

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Yayınlanma Tarihi:16:01,