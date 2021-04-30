Yanlışlıkla paylaşılınca ortaya çıktı… AKP’liye yasak yok

AKP Diyarbakır İl Başkanlığı, sokağa çıkma yasağı kısıtlanmasından muaf tutulması için parti yöneticilerine “izin belgesi” dağıttı.

Söz konusu izin belgesi, Mehmet Ali Kırsaçlı isimli kişinin sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderide ortaya çıktı. AKP Diyarbakır İl Başkanı Şerif Aydın, İzin belgelerinin sadece il yönetim kurulu üyelerine verildiğini kaydetti.

AKP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından hazırlanan izin belgesinde, “Aşağıda açık kimliği yazan kişiler Ak Parti Diyarbakır İl Yönetim Kurulu üyemiz olup parti çalışmalarında bulunacağından dolayı; 28.04.2021-17.05. 2021 tarihinde uygulanacak sokağa çıkma yasağı kısıtlaması süresince ilgili kişiye gerekli kolaylığın sağlanması ve ihtiyaç duyulması halinde aşağıda bildirilen iletişim kanalında teyit edilmesi hususunda gereğinin yapılmasını arz/rica ederim” denildi.

“PARTİ ÇALIŞMALARIMIZ İÇİN DÜZENLENMİŞ BİR EVRAK”

Konuyla ilgili SÖZCÜ'ye konuşan AKP Diyarbakır İl Başkanı Şerif Aydın, “Bu izin belgesi bizim parti çalışmamız için kendi içimizde düzenlemiş olduğumuz bir evrak. Hiçbir şekilde polis veya yoldaki kontrollerden muaf tutulması amacıyla verilmiş bir evrak değil. Sadece ve sadece yönetim kurulu üyesi olup da görev yapacak olan kişilere verilmiş bir evraktı. Partide o gün nöbetçi olan ve sosyal yardımlarından sorumlu olacak parti yönetim kurulu üyelerine verilmiş bir evraktır” ifadelerini kullandı.