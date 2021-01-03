Yardım izdihamı! İzmir Büyükşehir Belediyesi özür diledi

Görüntüler İzmir’in Konak ilçesi 2. Kadriye Mahallesi’nin muhtarlık binası önünde çekildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yardım kolileri mahalle sakinlerine ulaştırıldı.

Sokağa çıkma yasağında mahallede bir kamyondan yapılan dağıtımlara onlarca vatandaş katılınca izdiham oluştu. Salgın tedbirlerinin de uygulanmadığı görüntülere yansıdı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi Konak’ta izdihama sebep olan yardım kolisi dağıtımına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamda şu ifadelere yer verildi;

*İzmir Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım ekiplerinin bir mahallemizdeki ihtiyaç sahibi ailelere erzak dağıtımı sırasında ortaya çıkan görüntüler nedeniyle son derece üzgünüz.

“ÖZÜR BORÇLUYUZ”

*Tüm kamuoyuna ve öncelikle de yaşanan izdiham nedeniyle yardıma ulaşamayan gerçek ihtiyaç sahiplerine bir özür borcumuz olduğunun da farkındayız.

*Bu yıl 250 bin gıda paketinin dağıtımını sessiz sedasız yapan, özellikle pandeminin patlak verdiği mart ayından beri “Biz Varız” sloganıyla kusursuz bir dayanışma tablosu çizen, deprem sonrası binlerce hemşerimiz evsiz kalmışken bile en ufak karmaşaya izin vermeyen organizasyon başarısını bu son olayda neden tekrarlayamadığımız elbette sorgulanacak, bu görüntüler üzerinden eleştirilerde bulunulacaktır.

“BÖLGEDE DAĞITIM DURDURULDU”

Dağıtımların özellikle personelin ve vatandaşın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma yasağının uygulandığı günler içerisinde gerçekleştirildiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi, şu ifadeleri kullandı;

*İzdiham yaşanmasına neden olan süreç ise sadece bir mahallemizde iletişim kopukluğu ve personelimizin bu duruma hazırlıksız yakalanması sonucu ortaya çıkmıştır. Yetkili amirlerin talimatı üzerine bölgede dağıtım durdurulmuş, araçlarımız mahalleden geri çekilmiştir.

*Söz konusu görüntüler nedeniyle büyük üzüntü yaşadığımızı bir kez daha belirtir, sosyal yardımlarımızı ülkede ve kentimizde kimsenin yardıma ihtiyaç duymadığı güne kadar yine sessizce sürdüreceğimize söz veririz.

“10 MAHALLEDE 10 BİNİ AŞKIN PAKET DAĞITILDI”

*Ortaya çıkan bu üzücü tablo İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm yetkili kadroları için çıkarılması gereken dersler içerse de bugüne dek İzmir'de sergilenen gerçek dayanışma tablosunu gölgeleyemeyecektir.

*15 Aralık 2020 – 3 Ocak 2021 tarihleri arasında, Konak ve çevresinde Hemşeri İletişim Merkezi'nden (HİM) gelen talepler, muhtarlıkların yaptığı bildirimler ve mahallelerin dezavantajlılık durumlarının değerlendirilmesi sonucunda belirlenen 10 mahallede 10 binden fazla gıda ve hijyen paketi dağıtıldı.

*Yenişehir Mahallesi'nde 1360 adet, Ege Mahallesi'nde 750 adet, Hilal Mahallesi'nde 1200 adet, Güney Mahallesi'nde 1500 adet, Emir Sultan Mahallesi'nde 840 adet, Zeytinlik Mahallesi'nde 3000 adet, Yenidoğan Mahallesi'de 590 adet, Kocakapı Mahallesi'nde 300 adet, Dolaplıkuyu Mahallesi'nde 360 adet, Halkapınar Mahallesi'nde 158 adet paket dağıtıldı. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşanmadı.

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