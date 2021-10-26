Yardım kolisinden rezalet çıktı

Adana’da ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yardım toplayan grup, açtıkları kolilerde gördükleri kırık bardak, yırtık giysi, çöp, plaket ve bıçak karşısında şok oldu.

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Ogün Sever Okur, kentte ihtiyaç sahipleri için yardım toplamaya karar verdi. Sosyal medya hesabından ihtiyaç sahipleri için kıyafet, çocuklar içinde oyuncak yardımı başlattığını duyuran Okur'a birçok vatandaş ulaştı.

KIRIK BARDAK, ÇÖP, AYAKKABI TEKİ

Vatandaşların evlerine giderek kolileri alan Okur, daha sonra dağıtımın kolay olması için eşyaları arkadaşlarıyla birlikte gruplandırmaya başladı. Çocuklar için oyuncak ve kıyafet kutusu sanarak paketi açan Okur, koli içinden çıkan kırık bardak, yırtık kıyafet, bir miktar çöp, plaket, teki olmayan ayakkabı ve bıçak karşısında şok oldu.

“İNSANLARDAN BİRAZ EMPATİ BEKLİYORUM”

Tek isteğinin ihtiyaç sahiplerine yardım yapmak olduğunu söyleyen Okur, “İnsanlardan kullanmadıkları kıyafetlerini alıp ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmada köprü olmak istiyorum. Fakat karşılaştığım bazı manzaralar çok kötü. Çocuk kıyafetlerinin, oyuncaklarının içinden kırık bardak, yırtık kıyafet, çöp, plaket ve bıçak çıktı. Bunun mantığını çözemiyorum” diye konuştu.

İnsanlardan empati beklediğini söyleyen Okur, “Bunları ne yazık ki insanlara vermemiz mümkün değil ve bizim içinde hem zaman kaybı, hem de tehlikeli. Biz iyi niyetle kıyafetleri koliden çıkartıyoruz ama bizde yaralanabiliriz burada. Kırık bardağın gönderilmesinin bir anlamı yok. Bu sağlıklı bir insanın yapabileceği bir şey değil. Evlerindeki çöpleri bize taşıttırıyorlar gibime geliyor. Onları yollayan kişilerin empati yapmasını istiyorum. En ufak bir düşünce yeterli olacaktır. Bunları yollayan kişilerin elini vicdanına koymasını istiyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)