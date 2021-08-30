Yarım ağız erken seçim çağrısını bırakalım, sine-i millete dönelim

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, göçmen çıkışından sonra yine tartışılacak bir çağrı yaptı. Partisinden Meclis’i terk etmesini istedi...

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Bolu'da, geçtiğimiz günlerde kentte yaşayan yabancı uyrukluların su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını söyleyerek gündeme oturan CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından bu kez muhalefete seslendi. Özcan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: “Ülkem sığınmacı istilasına uğradı, parlementonun işlevi kalmadı, gençler işsiz, esnaf çaresiz, hükümet beceriksiz. Buna karşın muhalefet yarım ağız erken seçim çağrısı yapıyor… Samimi iseniz ülkenin bekası için sine-i millete dönün! Mevzu vatansa koltuk teferruattır.”

PARTİDEN AYRILACAK MI?

Diğer yandan Başkan Özcan için çeşitli iddialar da ortaya atılıyor. Paylaşımıyla CHP Genel Merkezi'ne imalı muhalefet yapan Özcan'ın CHP'den ayrılıp, Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne geçeceği yorumları yapılıyor.

SİNE-İ MİLLET NEDİR?

Sine-i millet, meclis zeminini terk etmek, halkın arasına katılıp, halk hareketi başlatmak ve siyasi iktidarı ya da egemenlere başkaldırı anlamını taşıyor. Kavram, siyasi arenada muhalefetin iktidara karşı son ‘silahı' olarak tanımlanıyor. “Sine-i millete dönme” kavramı Türk siyasetine ilk kez Atatürk ile girdi. Harbiye Nazırlığı'nı kabul etmeyen Mustafa Kemal “Biz de sine-i millete döneriz” deyip ordudan istifa etti ve kurtuluş mücadelesini başlattı.