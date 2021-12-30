Yasa dışı bahse 17 gözaltı: 47 milyon liralık ‘para trafiği’

Kütahya merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. İnternet sitesi üzerinden oynatılan bahis miktarının yaklaşık 47 milyon TL olduğu öğrenildi

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 20 ay önce kentte yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, kimlikleri belirlenen şüphelileri takibe aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından yaklaşık 200 polisin katılımıyla Kütahya merkezli İstanbul ve Eskişehir’de belirlenen 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda suç örgütünün ana kasası kasası olan H.B. ve K.D.’nin de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden A.D., B.B., K.D.’nin ise çeşitli suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 masaüstü bilgisayar, 6 dizüstü bilgisayar, 20 cep telefonu, 5 hard disk, çok sayıda flaş bellek, hafıza kartı ve SIM kart, başkasına ait banka kartları, bahis hesaplarının tutulduğu not kağıtları ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.P., F.A., B.G., M.E.D., S.T., M.K., M.S., H.T., V.M., D.K., O.E., H.B.M., Ş.M., C.K., T.K., H.B. ve K.D., ifadeleri alınmak üzere sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan suç örgütünün yasa dışı internet sitesi üzerinden oynattığı bahis miktarının ise yaklaşık 47 milyon TL olduğu belirtildi. DHA

İlginizi Çekebilir 'Yasa dışı bahis' operasyonu: 17 gözaltı