Yatağan Belediyesi 8 adet daireyi satışa çıkardı

Yatağan Belediye Başkanlığı, 8 adet daireyi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık artırma ile satışa sundu.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale, 17 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 14.00'te, her daire için ilandaki yazılı sırasıyla Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacak. İhale ile ilgili şartname, her gün mesai saatleri içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilecek.

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