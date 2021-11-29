Yemeksepeti hakkında inceleme

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), müşterilerinin bilgileri çalındığı iddia edilen Yemeksepeti ile ilgili inceleme başlattı.

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Şirketin “herhangi bir veri hırsızlığının tespit edilemediği” yönündeki açıklaması da incelenecek.

NE OLMUŞTU?

Yemeksepeti, kullanıcı veri tabanına yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin olarak “Kötü niyetli bazı kişiler, kaynağı belli olmayan verileri Yemeksepeti ile ilişkilendirerek bu verileri yayınlama tehdidiyle şirketimize ulaşmış ve fidye talebinde bulunmuşlardır” açıklamasında bulunmuştu…

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