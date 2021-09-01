Yeni adlı yıl başladı mı? Dava, duruşma ve mahkemeler açıldı mı?

Adli tatilin sona ermesiyle birlikte başlayacak olan 2021-2122 adli yılı 1 Eylül itibariyle başlıyor. Belirli davaların görüldüğü adli tatilin sona ermesiyle birlikte mahkemeler açıldı, dava ve duruşmalar görülmeye başlandı.

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Yargıtay yeni hizmet binasının açılışı ile 1 Eylül'den itibaren başlayacak adli yıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ında katılacağı törenle yeni dönemine başlamış olacak. Yaklaşık 40 gün süren adli tatilde nöbetçi mahkemeler ve tutuklu dosyalara bakılırken, diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilmişti. Yargıtay, Danıştay'da sadece nöbetçi birimler görev yaparken Anayasa Mahkemesi ise adli tatil döneminde yer almadı.

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Adli tatil, Hakim, savcı ve adliye çalışanlarının toplu olarak izne çıktığı tatil dönemine denir. Adli tatil, her yıl 20 Temmuz’da başlar, 31 Ağustos’ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar.

ADLİ YIL YENİ BİNA İLE AÇILIYOR

Ankara Ahlatlıbel'de hizmet verecek yeni Yargıtay binasındaki törenle birlikte başlayacak adli tatilin açılış konuşmasını Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı açılış töreninde yeni binanın tanıtımı da yapılacak. Ankara'da 6 ayrı binada hizmet veren Yargıtay, bundan sonraki süreçte Ahlatlıbel'deki yeni yerleşkesinde faaliyet gösterecek. Adli yılın açılışı ile birlikte yeni yerleşkesinde hizmet verecek olan Yargıtay'da 1 başkan, 1 başsavcı, 2 başkan vekili, 1 başsavcı vekili, 24 daire başkanı, 1 genel sekreter dahil 364 üye, 800 tetkik hakimi, 207 cumhuriyet savcısı ve bin 915 personelin görev yapacağı, toplam dosya sayısının da 515 bin 957 olduğu Akarca tarafından belirtilmişti.