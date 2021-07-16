Yerli otomobil fabrikası fay hattına 500 metre mesafede

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, yapımı devam eden Türkiye’nin yerli otomobili TOGG'un Gemlik’teki fabrikasının zemini hakkında SÖZCÜ’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“ALÜVİYAL MALZEME ÜZERİNE OTURMAKTA”

Otomobil fabrikasının vasfı tarla olarak gösterilen alan üzerine inşa edildiğini belirten Alan, “Söz konusu alan ülkemizde deprem açısından son derece aktif olan Kuzey Anadolu Fay Zonunun güney kolu olarak ifade edilen ve Gemlik'ten geçen Gemlik Fay Zonu Segmenti ile Gençali Fay Zonu segmenti arasında, yaklaşık doğu- batı istikametinde akan Büyük Dere’nin getirdiği alüviyal malzemenin Gemlik Körfezi’ne döküldüğü noktada oluşturduğu delta niteliğindeki genç alüviyal malzeme üzerine oturmaktadır” dedi.

“GÜNEYDEN VE KUZEYDEN FAY HATLARI GEÇİYOR”

Fabrika’nın fay hatlarına yakınlığına dikkat çeken Hüseyin Alan şöyle konuştu:

* Arsa, güneyde Gençali Fay Zonuna yaklaşık 500 metre, kuzeyde ise Gemlik Fay Zonuna yaklaşık 2 kilometre mesafede olması nedeniyle olası bir depremde hem yüzey yırtılmasından kaynaklı etkiler, hem de depremin sarsıntının getireceği etkilere maruz kalacaktır.

* Yine inşa edilecek yapıların oturacağı zemin birimlerinin mühendislik özellikleri nedeniyle (İzmir-Bayraklı zemini gibi) olası bir depremde, zemin büyütmesinden kaynaklı etkilerin yanında, sıvılaşma, yanal yayılma ve tsunami etkilerini de maruz kalabileceklerdir.

“BÖLGE HIZLA İMARA AÇILACAK”

Fabrikanın açılmasıyla bölgede nüfus yoğunluğunun da artacağını belirten Alan, “Yapılacak fabrikanın yaratacağı istihdam ve göç gibi ekonomik ve sosyal etkiler sonucu bölge hızla imara ve yerleşime açılacak olup, bu da depremin etkileri ve olası can ve mal kayıplarını daha da artıracaktır” diye konuştu.

“İZMİT DEPREMİNDE BUNU YAŞADIK”

Benzer durumun 1999 Marmara depremi esnasında İzmit'te SEKA fabrikası arsası üzerine inşa edilen Ford Otosan Fabrikası’nın inşa edildiği alanda da yaşandığına dikkat çeken Alan, “Fabrika henüz inşa aşamasında olmasına rağmen depremin yüzeyde meydana getirdiği deformasyon sonucu gece bekçiliği yapan bir yurttaşımız yüzeyde meydana gelen yırtılmadan kaynaklı çukurların birinin içine düşerek yaşamını yitirmiştir” ifadelerini kullandı.

“ALAN DEPREMSELLİK AÇISINDAN UYGUN DEĞİL”

Meydana gelebilecek olası bir depremde üzücü sonuçlarla karşı karşıya kalınabileceğine işaret eden Alan, sözlerini şöyle tamamladı:

* Sonuç olarak seçilen alan, deprem ve zemin özellikleri açısından uygun olmayıp, olası bir depremde yukarıda kısaca ifade edilen etkilerin tamamı veya birkaçının etkisine maruz kalarak, üretimin durmasının yanı sıra can ve mal kayıplarına neden olacaktır.

* Yine fabrikanın faaliyete geçmesinden sonra oluşacak ekonomik faaliyetler bölgenin göç almasına neden olacak, bu da bölgede daha geniş alanların imara ve yerleşmeye açılmasına ve binlerce yurttaşımızın fay zonları üzerinde yaşamaya mahkum edilmesine neden olacaktır.

TAŞIMA KARARI ÇIKMIŞTI

2017 yılında son yayımlanan KHK’dan, 413 kilometrekarelik, 107 bin nüfuslu Bursa’nın Gemlik ilçesinin ‘taşınması’ kararı çıkmıştı. Kararla ilgili konuşan dönemin AKP’li Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, şu açıklamayı yapmıştı:

* Alüvyon zemine sahip ilçenin deniz kumu ile yapılan binalarının taşıma gücünün zayıfladığı biliniyordu. Gemlik’in altı tamamen balçık zemine sahip. İnşaatlar deniz kumu ile yapıldığı için binalar tabut gibi. Merkezdeki Dr. Ziya Kaya, Eşref Dinçer, Hamidiye ve Osmaniye mahallelerinde yaşayan 50 bine yakın vatandaşımız büyük risk altında. Altı şiddetinde bir depremde binlerce kişiyi kaybedebiliriz. Yaklaşık 10 bin riskli konut var.