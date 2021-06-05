‘Yetkililere seslenmeye gerek yok artık, Marmara Denizi bitti’

Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyası (müsilaj) balıkçılığı da tehdit ediyor. Dalgıç Ömer Altuncu'nun Marmara Denizi’nde yaklaşık 85 metre derine attığı balık ağına salyadan başka bir şey takılmadı.

“YETKİLİLERE SESLENMEYE GEREK YOK, MARMARA DENİZİ BİTTİ”

Altuncu, ağını çekerken o anları görüntüleyerek şöyle konuştu:

* Şu an ağa sadece salya geliyor. 4 saatte ancak bulduk ağları. Attığımız yerin bir mil açığında bulduk.

* Böyle bir denizde, böyle bir salyada balık arıyoruz. Yetkililere seslenmeye gerek bile yok artık. Çünkü Marmara Denizi bitti maalesef.

* Denizin içinden gelen kısmı görüyorsunuz. Bu yoğunlukta, bu salya, Marmara Denizi tarihinde ilk defa yaşanıyor. Yaklaşık 85 metre derinden ağ çekiyoruz ve gördüğünüz gibi her yerden salya geliyor. Bunları ancak, maalesef denizde işi, denizden ekmek parası bekleyenler biliyor.

* Çok duyarlı başımızdaki büyükler oturup televizyondan seyrediyor. Kimsenin bir şey yaptığı yok. Deniz dibi canlıları tamamen bitmiş. Şu an tam 55 kulaktan ağ çekiyoruz. Gördüğünüz gibi ağlarda bir tek canlı yaratık bile yok. Kabuk bile gelmiyor.

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