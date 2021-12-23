Yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 6 IŞİD’li yakalandı

Mersin ve Adana'da, yılbaşı öncesi eylem hazırlığı yaptığı ve IŞİD terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD terör örgütüne üye olduğu belirlenen 6 şüpheliyi yakalamak için şafak operasyonu düzenledi.

Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde, jandarma ekiplerince Mersin ve Adana’da 6 adrese eş zamanlı operasyonda, yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olan 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana da el koyuldu. Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. DHA

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