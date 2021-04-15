Yıldırım Akbulut son yolculuğuna uğurlandı

Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut, kalp rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde dün hayatını kaybetti.

Akbulut için ilk tören TBMM’de düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, grup başkanvekilleri, eski ve yeni milletvekilleri ile Akbulut’un ailesi katıldı. Cenaze tören mangası tarafından platforma getirilirken Yıldırım Akbulut’un özgeçmişi okundu.

ŞENTOP: BÜYÜK VE ÖNEMLİ GÖREVLERDE BULUNDU

Akbulut’un damadı İsmail Kırca’nın ardından konuşan Meclis Başkanı Şentop, şunları söyledi: Adalet Partisi ile başlayan siyasi yolculuğu, kurucuları arasında bulunan Anavatan Partisi ile uzun yıllar devam etti. Siyasette sivilleşme çabalarının yaşandığı o yıllarda merhum Turgut Özal’ın en yakın yol arkadaşı oldu. Her siyasiye nasip olmayacak büyük ve önemli görevlerde bulundu. Siyasetin zorlu şartları arasında mütevazı, dürüst, sükunet içinde ve nezaketli kişiliğinden bir şey kaybetmeden ayakta kalabilmeyi başaran ve ömrü boyunca bundan taviz vermeyen Yıldırım Akbulut, hafızalarımızda ve hatıralarımızda böyle yaşamaya devam edecektir.

Konuşmaların ardından saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Ardından Akbulut’un cenazesi kortej eşliğinde top arabasına taşındı.

ERDOĞAN DA CENAZE NAMAZINA KATILDI

Meclis’teki törenin ardından Akbulut’un cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camii’ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakan Abdulhamit Gül, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Yüksek İstişare Kurulu üyeleri katıldı. (DHA)