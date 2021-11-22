Yıldırım: Ben size çok toz pembe şeyler söyleyebilirim

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Her şeyi yönetirsiniz ama belirsizliği yönetemezsiniz. Ekonomide de belirsizlik var, tedarik zincirinde bozulma oldu, arz talep dengesi bozuldu, enflasyon bilmeyen ülkeler enflasyonla tanıştı" dedi. Yıldırım, "Ben size çok toz pembe şeyler söyleyebilirim, ben muhalefet partisi mensubu değilim. Benim sırtımda yük var" diye konuştu.

Orhan BOZKURT

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Erzincan’da adını taşıyan üniversitenin Kültür Merkezi’nde, “Türkiye’nin Aksakalı Gençlerle Buluşuyor” programına katılarak öğrencilerin sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Programda, hayatını, yaşadıklarını ve anılarını anlatan Yıldırım, Bakanlık ve Başbakanlık görevlerinde bulunduğu AKP hükümetleri döneminde 20 yılda 28 bin 500 kilometre bölünmüş yol yaptıklarını söyledi. Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu yollar sayesinde trafik kazalarında ölüm sayısında yüzde 73 azalma oldu. Sayıya vurursak son 15 yılda trafik kazalarında 12 bin vatandaşımızın bu yollar ölmemesine vesile oldu. Ayrıca çok büyük bir yakıt tasarrufu oldu. Bunun da parasal değeri milyarlarla ölçülüyor.

Karbondioksit miktarında da yıllık 5 milyon ton azalma oldu. Bunlar medeniyet ölçüsü. Şu anda Türkiye’nin yol standardı Almanya ile aynı. Balkan ve Avrupa ülkelerinin yol standardı bizimkinin altında. Bu güzel bir şey.”

“HEDEFİMİZ, KAFKASLAR, ORTA ASAYA VE BALKANLAR’DA BİRLİK OLUŞTURMAK”

Programa katılan bir öğrencinin, geçtiğimiz günlerde kurulan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ‘Aksakallar Heyeti’ne başkan olarak atanmasıyla ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:

“Amacımız Kafkaslar’da, Orta Asya’da ve Balkanlar’da bir birlik oluşturmak. Bu birliğin amacı ülkeler arasındaki kültürel geçişleri, dil ve iş birliğini geliştirmek. Malum bu devletlerin birçoğu 1920-1991 arasında Sovyetler Birliği bünyesinde kaldı, dillerini ve alfabelerini değiştirmek zorunda kaldılar.

Türk devletleriyiz ama birbirimizle anlaşamıyoruz. Bu birlik dünyanın 13. büyük ekonomisi ama kendi aralarındaki ticaret 20 milyar dolar kadar. Çok ama çok küçük bir pay.

Amaç birbirleri ile ticaretlerinin artırılması, ortak refahın yükseltilmesi, kültürel etkileşimin sağlanması, ticaretin, taşımacılığın ve enerji güvenliğinin önündeki engellerin azaltılması, ortak savunma konseptinin geliştirilmesi, komşu coğrafyalarla iyi ilişkilerin tesis edilmesi. Burada da başat rol Türkiye.”

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