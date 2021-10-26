Yıllık programda atama itirafı

2022 yıllık programında adalet hizmetleriyle ilgili hedef ve tedbirlere yer verilirken, "hakim ve savcı atamalarının nesnel ve liyakate dayalı olarak geliştirilmesi için" adımlar atılacağı ifade edildi. Programda adalet sistemiyle ilgili çarpıcı veriler de yer aldı.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı “2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Programda yargı sistemiyle ilgili güncel veriler sunulurken, atılacak adımlar ve alınacak tedbirlere yer verildi.

Programda “Hakim ve savcıların atama, nakil ve terfi sisteminin nesnel, önceden belirlenmiş ölçütlere ve liyakate dayalı olarak geliştirilmesi sağlanacak” denilerek, mevcut uygulamaların böyle olmadığı da itiraf edilmiş olundu.

Konuyla ilgili gerekli mevzuat değişikliğinin yapılabilmesi için komisyon oluşturularak çalıştay düzenleneceği ve mevzuat taslağı hazırlanacağı belirtildi.

MESLEĞE GİRİŞTE YENİ MODEL

Hakimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik meslekleri için yeni bir mesleğe giriş modeli ve sınav getirileceğinin vurgulandığı programda, “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın hayata geçirilmesine yönelik ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır. Hukuk Fakültesi mezunlarının istihdam edileceği noter yardımcılığı müessesi getirilecektir. Noterliği giriş sınavı getirilecektir” ifadeleri yer aldı.

SAVUNMA HAKKI

Programa göre, adalete erişim kolaylaştırılacak ve savunma hakkı güçlendirilecek. Avukatların yargılamaya daha aktif katılabilmesi için düzenleme yapılacak. Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkilerinin genişletilmesi sağlanacak. Hukuki güvenliğin artırılması için bazı iş ve işlemlerin avukat aracılığıyla yapılması sağlanacak. Ayrıca, avukatlık staj süresi ve verimliliği hakkında çalışmalar yapılacak.

RAKAMLARLA YARGI (Eylül 2021)

21.844 – Hakim ve savcı sayısı

14.976 – Hakim sayısı

6.868 – Savcı sayısı

74.802 – Adli hizmetlerde çalışan sayısı

70.510 – Ceza infaz kurumlarında çalışan sayısı

154.077 – Avukat sayısı

83.601 – Erkek avukat sayısı

70.476 – Kadın avukat sayısı

6.836 – Adli Mahkeme sayısı

207 – İdari Mahkeme sayısı

292.004 – Tutuklu ve hükümlü sayısı

251.229 – Ceza infaz kurumlarının toplam kapasitesi

352.091 – Denetimli serbestlikten faydalanan kişi sayısı

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