Yine MUÇEV yine usulsüzlük

Türkiye’deki bazı plajların kiralanması için fiyat belirleme dosyalarının 52'sini usulsüz olarak Muğla Çevre Vakfı Limitet Şirketi’nin (MUÇEV) hazırladığını, sonra bu kira bedelleri üzerinden usulsüz kiralama yaptığının Sayıştay raporlarında yer almasının ardından şimdi de Muğla’nın Marmaris ilçesi Karaca Mahallesi Söğüt Mevkiindeki iskelenin de MUÇEV tarafından usulsüz genişletildiği ortaya çıktı.

Mustafa SARIİPEK

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporuna göre Türkiye'deki bazı plajların kiralanması için fiyat belirleme dosyalarının 52’sini usulsüz olarak Muğla Çevre Vakfı Limitet Şirketi'nin (MUÇEV) hazırladığını, sonra bu kira bedelleri üzerinden usulsüz kiralama yaptığını açıklamıştı.

Şimdi de Muğla'nın Marmaris ilçesi Karaca Mahallesi Söğüt Mevkiinde MUÇEV tarafından kiralanan iskelenin de usulsüz genişletilmesine tepki gösteren vatandaşlar yasal yollara başvurdu. MUÇEV Statik Sorumlusu İnşaat Mühendisi Cevat Koçak her şeyin yasal olduğunu söyledi. Marmaris Belediyesi ise iskelenin genişletilmesiyle ilgili verilen “ÇED gerekli değildir” raporuna itiraz ederek açtığı yürütmeyi durdurma davası devam ediyor.

TEKNE BAĞLAMA İSKELESİYDİ YAT LİMANINA DÖNÜŞECEK

Karaca Mahallesi Söğüt Mevkiinde bulunan tekne bağlama iskelesi 1987 yılından itibaren Karacasöğüt Koyu'na gelen teknelerin bağlanma ihtiyacını karşılamak maksadı ile köy muhtarlığı tarafından yapılmıştı. 2010 yılında iskele Marmaris Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği yönetimine, 2014 yılından itibaren de MUÇEV'e geçti. 60 teknenin barındığı iskele kapasitesinin 180'e çıkması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı evrakların tamam olduğu, ÇED raporuna gerek olmadığı bilgisini içeren plan ve projeyi Marmaris Belediyesi'ne göndererek ruhsat verilmesini istedi. Belediye Başkanı Mehmet Oktay ruhsatı vermek zorunda olduklarını belirterek, “Yasa gereği tüm prosedürlerin yerine getirildiğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu istemini yerine getirmesek suç işlemiş olurduk. Ruhsatı verdik ama peşinden de ‘ÇED raporu gereksizdir' kararına itiraz ederek yürütmeyi durdurmak amaçlı açtığımız dava hala sürüyor” dedi.

BURASI ANTİK LİMAN, ÇİVİ BİLE ÇAKILMAMASI GEREKİR

15 yıldan bu yana Karacasöğüt'te yaşayan heykeltraş Eray Okan, “Ben projeyi henüz görmedim ama buranın antik bir liman olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü denizin içinde değişik bölgelerde batık gemi kalıntıları var ve bunları safra taşlarından anlayabiliyoruz. Amnistos Kentine ait bir yerde yaşıyoruz. Aşağı yukarı 2 bin yıllık bir tarihi var buranın. Burası bir liman kenti bunlarla ilgili herhangi bir kazı çalışması, araştırma yapılmadığı için şu an yapılan kazık çalışmaları arkeolojik ve ekolojik açıdan zarar verebilir. Çevrede tarihi kalıntılar mevcut” diye konuştu.

BURASI HEM DOĞAL HEM DE ARKEOLOJİK SİT

Konuya müdahil olan Marmaris Kent Konseyinin Çevreden Sorumlu Yürütme Kurulu Üyesi Halime Şaman bölgede yapılan toplantıda açıklamalar yaptı. Yine konseyin Avukatı Arzu Alper, Marmaris Belediyesi'nin açtığı yürütmeyi durdurma davasının devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:

“Davada yapılan keşfin ardından gelen bilirkişi raporunda belediyenin istemini destekleyecek biçimde, ÇED raporu gerekli olduğunu içeren rapor vermiş. Burası hem doğal hem de arkeolojik SİT alanı. Fok ve Caretta carettaların yaşadığı bir yer. Her tarafı tarih ve doğa kokuyor. Kesinlikle korunması gereken bir yapı. Bölgede kanalizasyon sistemi yok. Arıtma yok. Kapasite 60 tekneden 180 tekneye çıkacak. Körfezin diğer yanlarına da demirleyecek tekneleri saydığımız zaman 500-600 tekne sayısına ulaşılacak. Ayrıca şu anda inşaat yasağı olmasına rağmen çalışmalarını sürdürüyorlar. Denizin altı da tarihi açıdan önemli. Demir kazıkların çakılması sürüyor. Yasağa uymadıkları için şikayette bulunduk.”

YASA DIŞI BİR ŞEY YAPMIYORUZ

Fethiye'nin Göcek Mahallesindeki iskelenin de işlerini yapan MUÇEV Statik Sorumlusu İnşaat Mühendisi Cevat Koçak her şeyin yasal olduğunu belirterek, “Burası 60 yatlıktı biz bunu 180 yata çıkarmak için gereken yasal tüm işlemlerimizi yerine getirdik. Bakanlıktan mevcut iskeleyi kuvvetlendirmek için de izin aldık. Zemin çok zayıf olduğu için kuvvetlendirmek amacıyla borular çakarak platform yapmak için de gereken izinlerimiz verildi. Karada herhangi bir şey yapmıyoruz” dedi.

Öte yandan Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı ve İmar Komisyonu Üyesi Burak Demirtaş inşaat yasağı döneminde çalışma yaptıklarının şikayet üzerine anlaşıldığını ve inşaatın hemen durdurulduğunu ve gereken işlemin yapılacağını da açıkladı.