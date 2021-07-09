YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 26 Haziran 2021’de TYT sınavını, 27 Haziran 2021 tarihinde AYT ve YDT sınavını gerçekleştirdi. 27 Haziran 2021 tarihinde döküman sayfasında sınav soruları ve cevaplarını yayımladı. Aşağıda TYT-AYT-YDT 2021 YKS soruları cevap anahtarları yer almaktadır.

2021 TYT SORULARI VE CEVAPLARI

2021 AYT SORULARI VE CEVAPLARI

2021 YDT SORULARI VE CEVAPLARI (İNGİLİZCE)

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM sınav takviminde yer alan YKS sınav sonuçları, 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının saat kaçta açıklanacağına dair kurumdan resmi bir açıklama gelmedi.

Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

Üniversite tercihleri, sınav sonuçlarının açıklanmasından bir hafta sonra ÖSYM AİS sayfasında başlayacak. Sınav merkezi, 2021 Üniversite tercih kılavuzunu sitesinde yayımlayacak.