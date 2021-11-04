Yumrukla kargocuyu öldürdü, derdi ‘pes’ dedirtti

Çekmeköy'de tartıştığı kargo görevlisine yumruk atarak ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle yargılanan ve 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Tayfun Şahin'in savunması pes dedirtti.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Çekmeköy’de, geçtiğimiz yıl Ekim ayında sipariş veren Tayfun Şahin'in kargo teslimi nedeniyle tartıştığı kargo görevlisi Mehmet Ali İbin'in yüzüne yumruk atarak ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle, “kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma” suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Tayfun Şahin cezaevinden getirilirken, müştekiler ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

HERKESİN BAŞINA GELEBİLECEK BİR OLAY OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Olay nedeniyle üzgün ve pişman olduğunu söyleyen sanık Tayfun Şahin savunmasında, “Yaşanan olay herkesin başına gelebilecek bir olaydır. Ben bir tepki gösterdim. İnkar etmiyorum. Maktulü sadece üzerime gelince itekledim. Vurmuş değilim. Tomografi çekilene kadar maktulün başından hiç ayrılmadım. O gün mahkemeye çıkardılar ve adli kontrolle serbest bıraktılar. 5 gün sonra vefat edince tekrar beni çağırdılar. Kendi rızamla mahkemeye gidip teslim oldum” dedi.

‘MAKTULÜN AİLESİNE DE HAK VERİYORUM'

Sanık Şahin savunmasının devamında, “Ben 28 yaşında bir gencim. Böyle bir olay için gerçekten çok üzgünüm. Kötü bir insan değilim. Ailemle çalışan biriyim. Kimseyle tartışan bir insan değilim. Olayın yaşandığı yer iş yerimin bir üst sokağıdır. Ben de kuryecilik yapıyorum, çiğ köfte dağıtıyorum. Maktulün ailesine de hak veriyorum. Evlilik arifesindeyim. Nişanlım var, 2 yıldır evliliğimi erteliyorum. Zor durumdayım. Bu yaşımda saçım bembeyaz oldu” diyerek tahliyesini ve baraatini istedi.

Mehmet Ali İbin’in ailesinin avukatı da eylemin kasten adam öldürme eylemi olduğunu söyleyerek, “Bu suçtan cezalandırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz. Sanık samimi ikrarda bulunmamıştır. ortada haksız bir tahrik yoktur” dedi.

Sanık avukatları ise, sanığın öldürme ya da yaralama kastı olmadığını belirterek, beraatini istedi. Son sözü sorulan sanık, “Gerçekten çok üzgünüm” dedi.

8 YIL 4 AY HAPİS CEZASINA ÇAPTIRILDI

Davayı karara bağlaya mahkeme oy çokluğu ile sanığın “kasten yaralama sonucu ölüme neden olma” suçundan 8 yıl 4 ay hapis ile cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

ÜYE HAKİMDEN MUHALEFET ŞERHİ

Öte yandan üye hakim karara muhalefet şerhi koydu. Şerhte, olayda ilk haksız tahrik hareketin maktul ya da sanıktan geldiği konusunda kesin bir saptama yapılamadığını belirterek, Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin aynı yöndeki içtihatları doğrultusunda sanığın cezasında haksız tahrik indirimi yapılması görüşünde olduğunu belirtti.

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