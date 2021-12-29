Zafer Havalimanı’ndan yeni zarar rekoru

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bulunan uluslararası Zafer Havalimanı'nın 2021 yılının ilk 11 ayına ait verilerini CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz açıkladı. Yavuzyılmaz, havalimanının kendisine ait zarar rekorunu kırdığını söyledi.

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Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan ve 25 Kasım 2012 yılında tamamlanarak hizmete açılan Zafer Havalimanı seneyi yine zararla kapattı.

Milletvekili Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada havalimanının 2021 yılını da büyük bir zararla kapattığını dile getirdi.

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Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER) Zafer Havalimanı'yla ilgili açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Yeni yıla girerken! AK Parti, Zafer Havalimanı’nda kendisine ait zarar rekorunu yine kırdı. 2021 (ilk 11 ay) Garanti edilen yolcu sayısı: 1.207.921 Gerçekleşen yolcu sayısı: 9.966, Hata payı: % 99 Garanti ödemesi: 6.359.718 Avro” ifadelerini kullandı.

Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak illerine hizmet vermesi nedeniyle yapılan ve yaklaşık 155 milyon liraya mal olan Zafer Havalimanı’nı 2044 yılına kadar yüklenici firma olan IC İÇTAŞ İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilecek.

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