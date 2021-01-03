Zam milleti çarpıyor TRT’yi ihya ediyor!

TBMM KİT Komisyonu'na sunulan TRT raporuna göre, kurum elektriğe gelen zamlarla birlikte vatandaşın faturasından kestiği yüzde 2 oranındaki payını sürekli arttırıyor. 2019 hasılatı 3 milyar 155 milyon 552 bin TL olarak gerçekleşen TRT'nin, 2 milyar 802 milyon 193 bin TL tutarındaki gelirleri, bandrol ücreti ve elektrik enerjisi hasılat payından oluştu.

Sayıştay, TRT'nin kağıt üzerinde “kar” elde etmiş gibi göründüğünü ancak vergiden muaf tutulan bandrol ve enerji payından elde ettiği gelirin indirilmesiyle bunun “zarar”a dönüştüğünü vurguladı. Raporda “Kurumun 2019 yılı kârlı olmasına karşılık, satış hasılatı içinde yer alan ve vergiden muaf olan 2 milyar 802 bin 193 bin TL tutarındaki bandrol ve enerji gelirlerinin indirilmesinden sonra mali dönem sonucu zarara dönüştüğünden vergi tahakkuk etmemiştir” denildi.