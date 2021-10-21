Zırhlı aracın altında kalan 5 yaşındaki Nure ölümden döndü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, evinin önünde oyun oynarken aniden yola koşan 5 yaşındaki Nure Dikçe, zırhlı polis aracının altında kalarak yaralandı.

Ahmet KAYA

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Kaza, dün öğlen saatlerinde Viranşehir'in Kışa Mahallesi PTT Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde oyun oynarken aniden yola koşan Nure Dikçe’ye zırhlı polis aracı çarptı. Zırhlı aracın ön sol lastiği küçük kızın üzerinden geçti. Görenlerin uyarısı üzerine duran araçtan inen polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı kız, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ayağında kırıklar olduğu belirlenen Nure Dikçe hemen ameliyata alındı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erim ve Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş yaralı çocuğu hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erim, küçük kızın ameliyatının son derece başarılı geçtiğini ve hayat tehlikesinin bulunmadığını, olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığını söyledi.

Kazayla ilgili olarak Şanlıurfa Barosu Başkanı Mehmet Velat İzol tarafından yapılan açıklamada ise, son 13 yılda bölgede zırhlı araçların çarpması sonucu 20'si çocuk 40 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilerek, kazaların nedeninin kontrolsüz güvenlik anlayışı olduğu ve bundan vazgeçilmesi gerektiği savunuldu.