13 milyon liralık tarihi eser kaçakçılığı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Menteşe ilçesinde T.B. ve İ.A. isimli şahısların üzerinde Roma dönemine ait 1.5 milyon dolar tutarında aslan motifli yakut yüzük ile 3 adet sikke ele geçirildi.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Menteşe ilçesinde T.B. ve İ.A. isimli şahısların üzerinde Roma dönemine ait 1.5 milyon dolar tutarında aslan motifli yakut yüzük ile 3 adet sikke ele geçirildi.

Jandarma yetkililerinin açıklamasına göre, ekipler T.B. ve İ.A. isimli şahısların Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi’nde ellerinde bulunan tarihi eser parçalarını satmak için alıcı aradıkları bilgisinin alınması üzerine dün (Pazartesi) saat 16.30 sıralarında harekete geçti. Yapılan operasyonda şahısların üzerinde Roma dönemine ait 1.5 milyon dolar (Yaklaşık 13 milyon lira) tutarında aslan motifli yakut yüzük ile 3 adet sikke ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandı.