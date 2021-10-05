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2 gün önce kaybolan zihinsel engelli vatandaşın baraj gölünde cesedi bulundu

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2 gün önce kaybolan zihinsel engelli Zahide Denizin (56), Atatürk Barajı Gölünde cansız bedeni bulundu.

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2 gün önce kaybolan zihinsel engelli vatandaşın baraj gölünde cesedi bulundu

Samsat ilçesine bağlı Uzuntepe köyünde yaşayan Zahide Deniz, pazar günü çıktığı evine geri dönmedi. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Deniz’in bulunması için jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Deniz’in kaybolduğu bölgedeki baraj gölünde de dalgıç polisler tarafından arama yapıldı. Dalgıç polislerin bir saatlik çalışmasıyla Denizin cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan incelemenin ardından Zahide Deniz’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA

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