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2 ton canlı beyaz midye ele geçirildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde jandarmanın bir tekneye düzenlediği operasyonda 2 ton canlı beyaz midye (aquadis) ele geçirildi.

Yayınlanma: 12:43 - 23 Aralık 2021 Güncellenme:
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İl Jandarma Komutanlığı Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT ekipleri, Yeni Şakran açıklarında kaçak avcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan takibin ardından belirlenen tekneye operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 2 ton canlı beyaz midye (aquadis) ele geçirdi.

Midyeler denize bırakılırken, teknenin sahibi N.C.ye Su Ürünleri Kanunu gereğince 11 bin 110 lira para cezası kesildi. (DHA)

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