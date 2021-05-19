3 boyutlu Atatürk silüet açıldı

Saray ilçesinin Pazarcık Mahallesi’nde gerçekleşen törenin açılış konuşmasını Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş yaptı. Özgen Erkiş konuşmasında “Saray, Atatürk sevgisi ile dolup taşan bir ilçedir. Hepimiz büyük bir heyecan içerisindeyiz. Bugün açılışını yaptığımız Atatürk Silüeti'nin Saray için manevi değeri çok büyük. Başta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“TÜRKİYE'NİN KADERİ DEĞİŞİYOR”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise 19 Mayıs gibi anlamlı bir günde Saray'da Atatürk Silüeti'nin açılışını yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, “102 yıl önce İstanbul'dan Samsun'a bir vapur kalkıyor; Bandırma Vapuru. Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımını çakıyor ve Türkiye'nin kaderi değişiyor. Ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin kalbidir ve bu kalp ebediyen atmaya devam edecektir. 2021 yılında tüm ilçelerde olduğu gibi Saray'da da yatırımlarımız devam ediyor. Yakın zamanda adını siz değerli Saray halkı ile belirleyeceğimiz Kültür Merkezimizin açılışını yapacağız. Saray'ın yeni mezbahası için de düğmeye basıldı. Ben bir kez daha Atatürk Silüeti'nin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Saray ilçesi Atatürk Silüeti Açılış Töreni yapılan konuşmaların ardından katılımcılar tarafından gerçekleştirilen kurdele kesimi ile son buldu.

Törene Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, mahalle muhtarları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

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