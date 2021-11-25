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31 yıl hapisle aranan hükümlü, saklandığı evde yakalandı

Adana'da, 20 suçtan hakkında toplam 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İ.G., saklandığı evde polis ekiplerince yakalandı.

Yayınlanma: 11:11 - 25 Kasım 2021 Güncellenme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘başkasına ait kredi kartının izinsiz kullanılması’, ‘hırsızlık’ ve ‘yankesicilik’ dahil 20 suçtan toplam hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.G.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Cezasının belli olduğu 2013 yılından bu yana sürekli adres değiştiren İ.G.’nin saklandığı ev tespit edildi. Polis tarafından Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesindeki eve düzenlenen baskınla yakalanan İ.G., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından cezaevine gönderildi. DHA

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