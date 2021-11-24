“47 yıl şiddet gördüm, ben korktum siz korkmayın”

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Adana’da kendisini savunurken eşini öldüren Öznur Efeoğlu’nu cezaevinde ziyaret etti. Efeoğlu, Karaca aracılığı ile şiddet gören kadınlara seslenerek “47 yıl şiddet gördüm, korktum, utandım. Siz şiddet görürseniz korkmayın, hakkınızı arayın” dedi.

Selami AYDIN

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CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Adana'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kozan Cezaevi'nde bulunan kadın mahkumlarla görüşen Karaca, eşi Osman Efeoğlu'nu öldürme suçundan yargılanan Öznur Efeoğlu'nun mesajını paylaştı.

“HİÇBİR KADIN BENİM YAŞADIKLARIMI YAŞAMASIN”

Eşinin kendisini darp etmesi ve bıçakla saldırması üzerine yaşanan boğuşmada Osman Efeoğlu'nun önce yaralanmasına daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine neden olan Öznur Efeoğlu şiddet gören kadınlara Karaca aracılığı ile seslenerek, “47 yıl şiddet gördüm, korktum, utandım. Siz şiddet görürseniz korkmayın, hakkınızı arayın. Hiçbir kadın benim yaşadıklarımı yaşamasın. Eğer benim yaşadıklarımı yaşıyorsa da susmasın hakkını arasın” ifadelerini kullandı.

“ÖZ SAVUNMA HAKKI VURGUSU”

Ziyaretler sonrasında konuşan Karaca öz savunma hakkına vurgu yaparak şunları söyledi:

“Öznur Hanım hikayesini bütün Kozan biliyor. 47 yıllık evlilik hayatı boyunca, şiddet görmediği, dayak yemediği bir gün bile geçirmeyen, boşanmak istediğinde ölümle tehdit edilen ama ölümü bile göze alarak şiddetten kurtulmak istediğinde, ‘evlatlarına senin acını yaşatırım' tehdidi karşısında susmak zorunda kalan bir kadın.

Sürekli şiddet görüp, etrafından utandığı için şiddet gördüğünü saklamak zorunda bırakılan bir kadın. Her gün alkol alan, sadece kendisini değil çocuklarını da şiddete maruz bırakan; psikolojik, ekonomik şiddet ve tüm şiddet unsurlarını yaşatan bir eş ile geçen 47 yıl. Sadece olay günü yapılan savunma değil 47 yıllık bir savunmadır.”

“KASTEN ÖLDÜRMEDİ”

Karaca sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öznur Hanım kasten bir kişiyi öldürmedi. Kurban bıçağı yapılan ölüm tehditleri ile saldırıyı bertaraf etmek istedi.

Öznur Hanım'ın öz savunma hakkını kullandığını, öz savunma hakkını kullanan kadınların hukuki güvencelerinin de sağlanması noktasında mesajlarımızı paylaşmak istedik.

İktidara geldiğimizde İstanbul Sözleşmesini bir hafta içinde geri getireceğimizin sözünü veriyorum.”