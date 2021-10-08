5. kattan düşüp ölen trans bireyin sevgilisi: Uyuşturucu etkisindeydik

Kocaeli'de tartışma sırasında 5. kattaki evinin penceresinden düşen trans birey Nefes Balkan'ın ölümüyle ilgili tutuklanan sevgilisi Tunahan Türker'in ifadesi ortaya çıktı. Uyuşturucu etkisinde olduklarını belirten Türker, Nefes'in kavga ettikten sonra kendisini pencereden attığını, engel olamadığını öne sürdü.

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Olay, 5 Ekim gecesi Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, transseksüel birey Nefes Balkan (28) sevgilisi Tuhanan Türker’le tartıştığı sırada, 5 katlı binanın 5. katındaki pencereden şüpheli bir şekilde yere düştü.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nefes Balkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Balkan'ın cesedi incelenmek üzere morga kaldırıldı.

‘PENCEREYE KOŞTU, ENGEL OLAMADIM’

Soruşturma kapsamında ‘kasten adam öldürme’ suçlamasıyla tutuklanan Tunahan Türker’in ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, olay anında alkol ve uyuşturucu madde etkisinde olduklarını belirten Türker’in, “Olay gecesi Nefes ile kavga ettik daha sonra kendisini pencereden atmaya çalıştı, ben engel oldum. Yine tartışmaya devam ettik. Bir anda pencereye koştu ve ben engel olamadım” dediği öğrenildi.