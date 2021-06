Adalar’ın atları için eylem: 860 atın akıbeti açıklansın

Adalar'ın Atları Platformu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki yerleşkesinin karşısında eylem yaptı. Platform adına Ayşe Erzan tarafından yapılan açıklamada, 2019 yılının sonunda İstanbul Valiliği'nin ruam hastalığı gerekçesiyle Adalar'da atlar için aldığı karantina karanının, İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından yasaya aykırı bulunduğu aktarıldı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan mahkeme kararının; 19 Haziran 2020'ye kadar süren karantinanın yanlış olduğunu, hapsedilen atların ölümünden İstanbul Valiliği'nin birinci derecede sorumlu olduğunu gösterdiği vurgulandı. Açıklamada “Karantina nedeniyle en az 300 at, İBB tarafından satın alınmadan önce ahırlara hapsedildikleri ve sahiplerince gereği gibi bakılmadıkları için öldü. İBB satın aldıktan sonra da ölümler aynı nedenle devam etti. 2020 yılında toplam olarak en az 708 at İBB ahırlarında can verdi” denildi.

“ATLAR ADAYA GERİ GETİRİLSİN”

Mahkemenin tespitlerinin, Aralık 2019'da 105 atın ruam iddiasıyla öldürülmesi ile başlatılan süreçte asıl amacın atların iyiliği olmadığı belirtilerek “Karar, faytonları kaldırmak uğruna atların harcandığını doğruluyor. Şimdi karantinanın kanuna aykırı olduğu anlaşıldı ve İBB Meclisi'nin atları satın alıp ada dışına gönderme kararı da gerekçesini kaybetmiş oldu” denildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Davanın istinafa gideceğini biliyoruz. Oysa yaşam mücadelesi veren atların kaybedecek daha fazla zamanı yok. İBB'yi hatalardan bir an önce dönmeye davet ediyoruz. Ölen atlar geri gelmeyecek. Ama Ada dışına gönderilen atlardan sağ kalanlar adaya geri getirilmeli. Bu atlar en az 1 yıl bakılmak ve başkasına verilmemek kaydıyla ücretsiz olarak dağıtılmıştı. İlk sevkiyat 5 Haziran 2020'de yapıldı. Alıcıların 1 yıllık bakım süreleri yarından itibaren tek tek dolacak. Adaların atlarının ‘sahiplendirme' adı altında gönderilmesinin onlar için hiç de iyi olmadığı Hatay Dörtyol ilçesine gönderilen 100 atın ‘kayıp' olmasıyla kamuoyu gündemine geldi. İBB ve Tarım Bakanlığı bu konuda kusurludur. Hem İBB hem de Tarım Bakanlığı'nın bu denetim sonuçlarının bir an önce şeffaflıkla açıklanmasını istiyoruz. Atların ada dışına gönderilmesinin artık yasal gerekçesi yok. Daha fazla vakit kaybedilmeden, atların adaya geri getirilmesini istiyoruz.” Platform temsilcileri açıklamanın ardından İBB yetkilileri ile görüşerek taleplerini iletti.