Adana’da çeyiz kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

Adana'da beraber yaşayan Velat Aydın ve Bahar K. çiftinin ayrılmasının ardından iki aile arasında, çeyizin geri alınması sırasında çıkan kavgada, 4 kişi silahla yaralandı. Gözaltına alınan Velat Aydın ile Hikmet Aydın ve Mehmet Bilgiç tutuklandı, H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, 25 Kasım günü saat 21.30 sıralarında Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesinde meydana geldi. Yaklaşık 8 ay önce beraber yaşamaya başlayan Velat Aydın ile Bahar K., zamanla anlaşmazlık yaşayınca ayrıldı.

Bunun üzerine Bahar K.nin ailesi, Velat Aydın’ın babasının evine giderek gelinin çeyizini geri istedi. Çeyiz paylaşımı yapıldıktan sonra iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, kız tarafından Ferhat K., Ferhat A., Şehmuz K. ve Engin A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulanslarla yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 10 boş kovan ile 2 tüfek kartuşu buldu.

SADECE DAMADI SUÇLADILAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Velat Aydın, Hikmet Aydın, Mehmet Bilgiç ve H.A.’yı yakaladı.

Emniyette ifade veren şüpheliler, çeyiz almaya gelen kız tarafının, ayrılığın sebebi olarak sadece Velat Aydını suçladıklarını, bu yüzden kavga çıktığını, kendilerini savunmak için de silah kullandıklarını söyledi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Velat Aydın, Hikmet Aydın ve Mehmet Bilgiç çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA

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