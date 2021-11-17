Ailesini küfür eden kişiyi balkonda sigara içerken tüfekle vurup öldürdü

Adana'da yüksek sesle müzik dinleme meselesi yüzünden tartıştığı Okan Subaşını (29) balkonda sigara içerken tüfekle vurarak öldürdükten 2,5 ay sonra Osmaniye'deki bir çiftlik evinde saklanırken yakalanan Can Yiğit Karaca (23) tutuklandı. Karaca'nın ifadesinde, Subaşını ailesine küfrettiği için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

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Adana’nın Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde 29 Ağustos gecesi otomobiliyle gezintiye çıkan Can Yiğit Karaca, Okan Subaşının evinin önünden geçti. Bu sırada müzik sesinden rahatsız olan Subaşı, Karacayı uyarınca önce tartışma, ardından kavga çıktı.

Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Olay yerinden ayrılan Can Yiğit Karaca, sabah evden aldığı pompalı tüfekle geri döndü, balkonda sigara içen Subaşına ateş etti. Subaşı, tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı, Karaca ise otomobille kaçtı.

Çağırılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Okan Subaşı, kurtarılamadı.

SAKLANDIĞI ÇİFTLİK EVİNDE YAKALANDI

Osmaniye Merkez Jandarma Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, her yerde aranan Karacanın, Osmaniye’deki bir çiftlik evinde saklandığı ihbarını aldı. Ekipler, 14 Kasımda düzenlenen baskınla Karacayı yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Adana polisine teslim edilen Karacanın, emniyetteki ifadesinde, Aileme küfredince, gururuma yediremedim. Cinayeti bu yüzden işledim dediği belirtildi.

Adliyeye sevk edilen Can Yiğit Karaca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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