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Aşı olmayı reddetti, coronadan öldü

Denizli'nin Çameli ilçesinde aşı olmayı kabul etmeyen Ramazan Kurtyemez (71), corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

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Aşı olmayı reddetti, coronadan öldü

Çameli’nin Kirazlıyayla Mahallesi’nde, evli ve 5 çocuk babası Ramazan Kurtyemez, sağlık ekipleri ve yakınlarının ikna etmeye çalışmasına rağmen Covid-19 aşısı olmayı reddetti.

Geçen hafta rahatsızlanan ve yapılan testi pozitif çıkan Kurtyemez, bu sabah evinde corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Ramazan Kurtyemez’in cenazesi, Kirazlıyayla Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verilecek. (DHA)

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