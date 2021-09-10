Aşı olmayı reddetti, coronadan öldü
Denizli'nin Çameli ilçesinde aşı olmayı kabul etmeyen Ramazan Kurtyemez (71), corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.
Çameli’nin Kirazlıyayla Mahallesi’nde, evli ve 5 çocuk babası Ramazan Kurtyemez, sağlık ekipleri ve yakınlarının ikna etmeye çalışmasına rağmen Covid-19 aşısı olmayı reddetti.
Geçen hafta rahatsızlanan ve yapılan testi pozitif çıkan Kurtyemez, bu sabah evinde corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Ramazan Kurtyemez’in cenazesi, Kirazlıyayla Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verilecek. (DHA)