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Aşı yaptırmayan vaiz, anne ve babasının ardından hayatını kaybetti

Eskişehir’de corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden il vaizi Akif Aykanat (38), öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Aşı yaptırmayan Aykanat’ın geçtiğimiz hafta anne ve babasının da covid-19 sebebiyle bir gün arayla öldüğü, tedavi sürecini olumsuz etkilememesi için vefatların kendisine söylenmediği öğrenildi.

Yayınlanma: 14:46 - 21 Eylül 2021 Güncellenme:
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Aşı yaptırmayan vaiz, anne ve babasının ardından hayatını kaybetti

Eskişehir İl Müftülüğünde görevli vaiz Akif Aykanat, corona virüs tedavisi gördüğü esnada hayatını kaybetti.

ANNE VE BABASININ ÖLÜM HABERİ VERİLMEDİ

Aykanat'ın, corona virüs tedavisi gören annesi Meryem Aykanat (61) ve babası Yunus Aykanat'ın da (62) geçtiğimiz hafta bir gün arayla vefat ettiği, tedavi sürecini olumsuz etkilememesi için ölüm haberlerinin kendisine verilmediği öğrenildi.

Cenaze namazına İl Müftüsü Bekir Gerek ve çok sayıda vatandaş katıldı. İHA

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