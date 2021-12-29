Aşırı hız yapan sürücü ağaca çarparak durabildi
İstanbul Kadıköy'de aşırı hız yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince önce banklara sonra ağaca çarptı.
Kaza, Bağdat Caddesi Göztepe mevkiinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Alper Hünkar Çetintaş kontrolündeki otomobil süratli şekilde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonrası kaldırımdaki banklara ve ağaca çarparak durabildi.
İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.