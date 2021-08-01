Babacan’dan yangın bölgesinde çay dağıtan Erdoğan’a tepki

Babacan Marmaris'teki yangın bölgesinde vatandaşlara çay dağıtan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sosyal medya hesabından "Ayıp denen bir şey var yeter artık" ifadeleriyle eleştirdi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya'da orman yangını bölgesine giderek yangından etkilenen vatandaşların sorunlarını dinledi. Babacan, beraberindeki heyetle birlikte Manavgat'taki yangın dayanışma merkezini ziyaret etti.

Afet Koordinasyon Merkezi'nin önünde açıklama yapan Babacan Türkiye'nin felakete hazırlıksız yakalandığını söyledi. Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘DEVLET YERLİ VE MİLLÎ KAPASİTESİNİ TEKRAR OLUŞTURMALI'

“Yangınların sebebi sonuna kadar araştırılmalıdır. Yangının doğal sebepleri olabilir. Kaza olur, kasıt olur. Araştırıp bulmak devletin görevidir ama yangın çıktıktan sonra tedbirsiz yakalanmak kabul edilemez, affedilemez. Benim çağrım; devletin millî ve yerli kapasitesini tekrar oluşturmasıdır. İki sözün başında milli ve yerli kelimesini ağzından düşürmeyen bir hükûmetin böyle bir felakette iki uçak bir ülkeden, beş uçak bir ülkeden isteme gibi bir lüksü olamaz. Bu ülkenin kaynakları vardır ama doğru harcanmamaktadır.”

‘TÜRKİYE'NİN UÇAK İÇİN MADDİ İMKÂNI VAR AMA SORUN YÖNETİM SORUNU'

“84 milyonluk ülke böylesine büyük felaketlere karşı nasıl olur da hazırlıksız olur, anlamakta güçlük çekiyorum. Bir yangın söndürme uçağının, helikopterinin maliyeti bellidir. Türkiye Cumhuriyeti yüzlerce yangın söndürme uçağına ve helikopterine sahip olacak güce sahiptir. Maddi imkanlar vardır ama sorun yönetim sorunudur. Felaketlere karşı hazırlığını zamanında yapmamanın sorunudur.”

‘KURUMLARIN KAPASİTESİ BÖYLE TEST EDİLDİĞİNDE ORTAYA ÇIKIYOR'

“Kurumların çökmüş olduğunu ve kötü yönetildiğini görüyoruz. Yapılan açıklamalar beni çok üzüyor. Kurumların sağlam olması, kurumları yönetenlerin de ehliyet ve liyakat sahibi insanlar olması lazım. Böyle durumlarda test edildiği zaman kurumların kapasitesi ortaya çıkıyor. Yöneticilerin liyakatsizliği işte böyle testlerde ortaya çıkıyor.”

Babacan daha sonra Gündoğdu'daki Manavgat Afet Yönetim Merkezi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Babacan'a DEVA Partisi genel başkan yardımcıları Selma Aliye Kavaf, Candan Karlıtekin, Evrim Rızvanoğlu ve Mustafa Uçak eşlik etti. Babacan ayrıca, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’le de görüşerek bilgi aldı.

ERDOĞAN’A ELEŞTİRİ: “AYIP DENEN BİR ŞEY VAR YETER ARTIK”

Öte yandan Babacan, Muğla’nın Marmaris ilçesinde yangın bölgesinde vatandaşlara çay dağıtan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da sosyal medya hesabından tepki göstererek “Ayıp denen bir şey var yeter artık” dedi.