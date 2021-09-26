Bagajdan 101 bin uyuşturucu hap çıktı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenlediği operasyonda piyasaya uyuşturucu madde sürme hazırlığında olan 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin otomobilinin bagaj bölümünde oluşturulan özel bir bölmeye gizlenmiş vaziyette 101 bin adet extacy hap ele geçirildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.C., S.C.D. ve K.E.Ö.’nün yasa dışı yollarla temin ettikleri uyuşturucu maddeleri İstanbul’da piyasaya süreceği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi Sarıyer ilçesine sevk edeceği tespit etti.

“DUR” İHTARINA UYMADILAR

Ekipler, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi taşıdıkları ve dağıtımını yaptıkları aracı tespit ederek yakın takibe başladı. Olası yol güzergâhlarını kontrol altına alan jandarma ekipleri, “Dur” ihtarına uymayan şüphelileri Uskumruköy Kavşağı’nda durdurdu. Araçtan indirilerek etkisiz hale getirilen şüpheliler gözaltına alındı.

BAGAJA ÖZEL BÖLME YAPMIŞLAR

Narkotik köpeği Avcı’nın da bulunduğu aramalarda, aracın bagaj bölümünde oluşturulan özel bir bölmeye gizlenmiş vaziyette 101 bin adet extacy hap ele geçirildi. Yakalanan H.C. ve S.C.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (DHA)